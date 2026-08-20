बिहार में 8 साल के मासूम की चाकू गोदकर हत्या करने वाले दोषी शिक्षक को उम्रकैद की सजा
नालंदा में मासूम की हत्या के दोषी शिक्षक को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. चाकू गोदकर की थी बच्चे की हत्या. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : August 20, 2026 at 10:11 AM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ की निचली अदालत ने चार वर्ष पूर्व आपसी रंजिश में मासूम की निर्मम हत्या करने वाले आरोपित नियोजित शिक्षक को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा.
त्वरित सुनवाई में हुआ फैसला: बुधवार को बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-11 मनीष कुमार ने मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए यह सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक महेश सिंह यादव और सूचक के अधिवक्ता दीपक कुमार रस्तोगी ने मामले को गंभीर प्रकृति का अपराध बताते हुए आरोपी को मृत्यु होने तक उम्रकैद की सजा की मांग की थी.
आरोपी है नियोजित शिक्षक: आरोपी मो. फिरोज आलम सिलाव थाना क्षेत्र के हैदरगंज कड़ाह गांव का निवासी है. वह वर्ष 2016 से कतरीसराय प्रखंड के मध्य विद्यालय वादी में नियोजित शिक्षक के पद पर कार्यरत थे. अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी पाया.
सात गवाहों की हुई गवाही: मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक महेश सिंह यादव ने सात लोगों की गवाही कराई थी. गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों ने आरोपित के खिलाफ मामला मजबूत किया, जिसके बाद अदालत ने सजा का ऐलान किया.
घटना की भयावह कहानी: 12 जुलाई 2023 की सुबह करीब आठ बजे सिलाव थाना क्षेत्र के कड़ाह हैदरगंज निवासी मो. सिराज का आठ वर्षीय पुत्र मो. सफीक गली में खेल रहा था. इसी दौरान आरोपित मौके पर पहुंचा, मासूम को पकड़ लिया और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी. यह कांड आपसी रंजिश का नतीजा बताया जा रहा है.
पुलिस ने बरामद किया खून लगा चाकू: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और घटनास्थल से खून लगा चाकू बरामद किया था. इस साक्ष्य ने जांच को दिशा दी और अंत में आरोपी को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
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