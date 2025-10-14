ETV Bharat / state

नाबालिग छात्रा को टीचर ने भेजे अश्लील फोटो और वीडियो, रास्ते से उठाने की दी धमकी, आगरा पुलिस ने किया गिरफ्तार

आगरा : सदर थाना पुलिस ने आठवीं की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को गिरफ्तार किया है. आरोपी स्कूल में छात्रा को परेशान करता था. कोचिंग में भी गंदी हरकतें करने लगा था. मोबाइल पर गंदे मैसेज और अश्लील फोटो भेजता था. छात्रा ने शिक्षक की हरकत और बदनीयत की शिकायत परिजन से की तो मामला पुलिस तक पहुंचा. सदर थाना पुलिस ने छात्रा के परिजन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मंगलवार को आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया.

एसीपी सदर इमरान अहमद ने बताया कि मामला देवरी रोड क्षेत्र का है. आठवीं क्लास की छात्रा को स्कूल का शिक्षक विवेक चौहान परेशान कर रहा था. छात्रा के साथ क्लास और कोचिंग में गलत हरकतें करता था. छात्रा का आरोप है कि शिक्षक ने उसे जबरन फोन दिया था. छात्रा के परिजन की तहरीर पर आरोपी शिक्षक विवेक चौहान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया तो उसके मोबाइल में छात्रा से अश्लील चैट करने के सबूत मिले हैं. आरोपी को जेल भेज दिया गया है.