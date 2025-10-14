ETV Bharat / state

नाबालिग छात्रा को टीचर ने भेजे अश्लील फोटो और वीडियो, रास्ते से उठाने की दी धमकी, आगरा पुलिस ने किया गिरफ्तार

छात्रा का आरोप है कि शिक्षक ने उसे जबरन फोन दिया था. इसके बाद उससे छेड़छाड़ और गंदी हरकत करने लगा.

पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल.
पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल. (Photo Credit; Agra Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 11:55 PM IST

आगरा : सदर थाना पुलिस ने आठवीं की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को गिरफ्तार किया है. आरोपी स्कूल में छात्रा को परेशान करता था. कोचिंग में भी गंदी हरकतें करने लगा था. मोबाइल पर गंदे मैसेज और अश्लील फोटो भेजता था. छात्रा ने शिक्षक की हरकत और बदनीयत की शिकायत परिजन से की तो मामला पुलिस तक पहुंचा. सदर थाना पुलिस ने छात्रा के परिजन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मंगलवार को आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया.

एसीपी सदर इमरान अहमद ने बताया कि मामला देवरी रोड क्षेत्र का है. आठवीं क्लास की छात्रा को स्कूल का शिक्षक विवेक चौहान परेशान कर रहा था. छात्रा के साथ क्लास और कोचिंग में गलत हरकतें करता था. छात्रा का आरोप है कि शिक्षक ने उसे जबरन फोन दिया था. छात्रा के परिजन की तहरीर पर आरोपी शिक्षक विवेक चौहान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया तो उसके मोबाइल में छात्रा से अश्लील चैट करने के सबूत मिले हैं. आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

आरोपी के मोबाइल में मिले छात्रा से अश्लील चैट. (Video Credit; Agra Police)

एसीपी सदर इमरान अहमद ने बताया कि पीड़ित परिजन ने शिकायत में लिखा कि आरोपी शिक्षक लंबे समय से बेटी को गंदी व अश्लील वीडियो और फोटो भेज रहा था. जब भी बेटी उससे ऐसा करने से मना करती थी तो उसे धमकाता था. आरोपी शिक्षक धमकाता था कि मुझे पता है कि तुम्हारे पिता बाहर नौकरी करते हैं. मां और भाई ही घर पर हैं. तुम्हें रास्ते से उठवा लूंगा. अगर किसी को कुछ बताया तो सभी को जान से मार दूंगा. जिसकी वजह से छात्रा दहशत में आ गई थी. वह घर में गुमसुम रहती थी. छात्रा की काउंसलिंग की गई तो पता चला कि आरोपी शिक्षक उससे रात को फोटो और वीडियो भेजने की कहता था.

