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मॉडल संस्कृति व पीएम श्री स्कूलों में शिक्षक चयन परीक्षा 22 अगस्त को, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं की तैयारियां की पूरी

भिवानी: हरियाणा में राजकीय मॉडल संस्कृति, पीएम श्री और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं प्रारंभिक अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा होगी. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. भिवानी में बोर्ड परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि यह परीक्षा आगामी 22 अगस्त को राज्य भर में कमिश्नरी स्तर पर स्थापित 68 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी. इस परीक्षा में प्रदेश भर से 21 हजार से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी भाग लेंगे.

प्रवेश पत्र हो चुका है जारीः बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र जारी किए जा चुके हैं. परीक्षा का समय दोपहर 2:00 बजे से सायं 3:30 बजे तक कुल डेढ़ घंटे का रहेगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी अभ्यर्थी परीक्षा से संबंधित आवश्यक नियमों व निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें.