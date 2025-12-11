ETV Bharat / state

सरकारी स्कूल की टीचर बनीं मिसाल, रात में ऑनलाइन क्लास लेकर नेशनल स्कॉलरशिप दिलाने में कर रहीं मदद, 7 बच्चे चयनित

रायपुर के उमाठे इंग्लिश मीडियम स्कूल की टीचर रीता मंडल की मेहनत से 7 बच्चे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए चयनित हुए हैं.

Teacher Rita Mandal Efforts
सरकारी स्कूल की टीचर बनीं मिसाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

December 11, 2025

4 Min Read
रायपुर: एक तरफ जहां सरकारी स्कूलों में बदइंतजामी की खबरें लगातार आती रहती हैं वहीं कुछ स्कूल और वहां के शिक्षक अपने काम से मिसाल भी पेश कर रहे हैं. वे सिर्फ पढ़ाई कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि छात्रों को दूसरे तरीकों से आगे बढ़ाने को भी अपना कर्तव्य समझते हैं. ऐसे ही एक सरकारी स्कूल की टीचर हैं रीता मंडल, जो बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की स्कॉलरशिप दिलाने के लिए मेहनत कर रही हैं.

ऑनलाइन क्लास लेकर नेशनल स्कॉलरशिप दिलाने में कर रहीं मदद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रात में ऑनलाइन क्लास तक लेती हैं: रायपुर के शांति नगर स्थित उमाठे गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल की टीचर रीता मंडल बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए होने वाले एग्जाम की तैयारी कराती हैं. इसके लिए बच्चों को ऑफलाइन क्लास लेने के साथ ही गूगल मीट के माध्यम से रात में ऑनलाइन क्लास भी लेती हैं. टीचर रीता मंडल के अथक प्रयास और लगन से ही बच्चे आज राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं.

किसी मीटिंग में मुझे इस बात की जानकारी हुई कि इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ से कई सीटें खाली चली जाती है. उसके बाद से मैंने ठान लिया कि बच्चों को इसकी तैयारी कराऊंगी. बच्चे अलग से कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं साइंस, SST, मैथ्स, हिंदी-इंग्लिश जैसे विषयों की तैयारी के लिए ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास भी लेती हूं- रीता मंडल, टीचर

NATIONAL SCHOLARSHIP NMMSS
क्या है ये NMMSS स्कॉलरशिप योजना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

7 बच्चे अब तक चयनित: रीता मंडल के साथ स्कूल की बाकी टीचर भी अब उनकी मदद कर रहे हैं. उनके इस प्रयास से पिछले 10 सालों के दौरान कक्षा आठवीं में पढ़ने वाले 7 बच्चे इस राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा को पास कर चुके हैं. अब वे हर साल 12 हजार रुपए छात्रवृत्ति भी प्राप्त कर रहे हैं. इस परीक्षा के लिए हर साल रीता 10 से 12 बच्चों को तैयारी कराती हैं. हालांकि डॉक्यूमेंट्स समेत बाकी कई वजहों से भी कुछ बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते.

इस एंट्रेंस एग्जाम को हम 20 लोग दिए थे. जिसमें मेरा चयन छात्रवृत्ति के लिए हुआ है. मुझे मैम ने बहुत हेल्प किया है. छात्रवृत्ति से मिले पैसे को मैंने पढ़ाई में खर्च करने के साथ ही कुछ बचत भी की है.- महक जाल, छात्रा

Teacher Rita Mandal Efforts
छात्र भी टीचर रीता मंडल की तारीफ करते हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है ये NMMSS स्कॉलरशिप योजना

  • इसे NMMSS National Means-cum-Merit Scholarship Scheme कहते हैं.
  • केंद्र सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य प्रतिभाशाली, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सहायता देना
  • सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए
  • कक्षा 9 से 12 तक 12,000 प्रति वर्ष मिलता है.
  • इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम (राज्य स्तर की परीक्षा) पास करना होता है.
  • माता-पिता की वार्षिक आय ₹3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • आय और निवास प्रमाण पत्र जैसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए.
Teacher Rita Mandal Efforts
बच्चों को पढ़ाई के साथ राष्ट्रीय स्तर की स्कॉलरशिप की भी तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस तरह होता है एग्जाम: छात्राओं ने बताया कि डेढ़ डेढ़ घंटे के 2 पेपर सॉल्व करने होते हैं. इस एंट्रेंस एग्जाम में कुछ सवाल आसान और कुछ कठिन भी होते हैं. इस एंट्रेंस एग्जाम में सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, जनरल नॉलेज के साथ ही अंग्रेजी विषय से जुड़े सवाल होते हैं. लगभग दो महीने इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से तैयारी करनी होती है.

स्कूल की टीचर रीता मंडल के साथ हमारी बाकी टीचर कक्षा आठवीं के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर के छात्रवृत्ति के लिए तैयार कर रहे हैं. यह हमारे लिए गौरव की बात है. अब तक 7 बच्चों को इस छात्रवृत्ति को दिलाने में कामयाबी मिली है- प्रभारी हेड मास्टर नीता सेंदूर

National Scholarship NMMSS
रायपुर के शांति नगर स्थित उमाठे गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल की टीचर रीता मंडल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एग्जाम देने से मिलेगा अनुभव: टीचर का कहना है कि भले ही कम लोग इसमें चयन होते हैं लेकिन एग्जाम देने से एक मार्गदर्शन मिलेगा कि कैसे हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. OMR शीट को कैसे भरा जाता है. टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है. एक रास्ता जो बच्चे यहां से शुरू करेंगे तो हो सकता है बच्चे पीएससी जैसे एग्जाम बाद में फाइट करें तो वहां भी मदद मिलेगी.

संपादक की पसंद

