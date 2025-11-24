ईटीवी भारत की खबर का असर, हटाई गई अंगवाली स्कूल की प्रिंसिपल, मुख्यमंत्री ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए बोकारो के अंगवाली स्कूल की प्रिंसिपल को हटा दिया गया है.
Published : November 24, 2025 at 7:51 PM IST
बोकारो: ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ. जिस शिक्षिका को लेकर खबर चली थी, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उन पर कार्रवाई की है. मामला पेटरवार प्रखंड अंतर्गत अंगवाली उच्च विद्यालय का है, जहां शिक्षिका निभा आइंद पर अवैध वसूली, बच्चों को डराने धमकाने और अन्य शिक्षकों को गाली देने का भी छात्रों ने आरोप लगाया था. इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के नाम पर निर्धारित शुल्क से ज्यादा वसूली, क्लास लेते वक्त छात्र-छात्राओं के बीच अपशब्द का भी छात्रों ने आरोप लगाया था.
कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र
मामले को लेकर छात्रों, उनके अभिभावकों और स्थानीय मुखिया द्वारा मुख्यमंत्री को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया था. मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री द्वारा बोकारो उपायुक्त को जांच के आदेश देकर उचित कार्रवाई करने को कहा गया था. जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा सोमवार को स्कूल पहुंचे. शिक्षा पदाधिकारी ने ग्रामीणों और छात्रों से सारी जानकारी लेने के बाद तत्काल प्रभाव से प्रधानाचार्य निभा आइंद और महिला शिक्षिका संगीता सोरेन को स्कूल से हटा दिया है.
ग्रामीणों की सहमति से शिक्षिका को हटाया गया: शिक्षा पदाधिकारी
इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा ने कहा कि छात्रों की शिकायत के आधार पर हम लोगों ने ग्रामीणों, मुखिया और शिक्षाविदों के साथ छात्र-छात्राएं तथा शिक्षक से बैठख की. उन्होंने कहा कि बैठक में सभी लोगों से बात की गई. छात्रों एवं शिक्षकों से बात करने के बाद आपसी सहमति से निर्णय लिया गया कि जो प्रभारी हैं, उनको तत्काल हटा दिया जाए. उनके साथ एक और शिक्षिका को हटाने की बात कही गई, उनको भी सर्वसम्मति से हटा रहे हैं. वहीं दूसरे शिक्षक को प्रिंसिपल का तत्काल पदभार दिया गया है.
शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि वर्तमान प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि विधायक से समय लेकर समिति की अनुशंसा पर प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल वैकल्पिक तौर पर उसे हटाया है, समिति के निर्णय के बाद उसको हटाया जाएगा. वहीं पंचायत के मुखिया ने मामले को लेकर कहा कि हमलोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, उसी के आधार पर सोमवार को जांच के बाद उस शिक्षिका को हटा दिया गया है. मुखिया ने कहा कि शिक्षिका के द्वारा छात्रों के साथ बदसलूकी सहित अन्य और कई मामले भी थे.
