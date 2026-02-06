ETV Bharat / state

हैलो! 'कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल में नौकरी लगवा देंगे, ये डिमांड पूरी करो', BSA ने किया अलर्ट

रायबरेली: जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बीच ठगों का एक बड़ा गिरोह सक्रिय हो गया है. काउंसिलिंग कराकर घर लौटे अभ्यर्थियों के पास अब अज्ञात नंबरों से फोन आ रहे हैं. उनसे सिलेक्शन के बदले मोटी रकम की डिमांड की जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) राहुल सिंह ने पुलिस को पत्र लिखकर जांच की मांग की है.

बता दें कि 73 रिक्त पदों के सापेक्ष करीब 1300 लोगों ने आवेदन किया था. 23 जनवरी 2026 को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) में काउंसलिंग आयोजित की गई थी. काउंसलिंग के ठीक बाद हैकर्स ने अभ्यर्थियों का डेटा निकालकर उन्हें फोन करना शुरू किया. वे खुद को भर्ती बोर्ड से जुड़ा बताकर नियुक्ति पत्र दिलाने का लालच दे रहे हैं.



​बीएसए राहुल सिंह ने कहा कि भर्ती पूरी तरह मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर हो रही है. उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आएं. विभाग किसी से भी पैसों की मांग नहीं करता है. यदि कोई फोन कर रुपए मांगे, तो तुरंत उसकी शिकायत पुलिस या बीएसए कार्यालय में करें. बीएसए ने इन नंबर से सावधान रहने

बीएसए की ओऱ से ऐसे मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए गए हैं. बीएसए ने इन नंबरों से सावधान रहने की अपील की है.