ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में जल्द शुरू होगी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, कार्य परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय

लखनऊ : ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में गुरुवार को कार्य परिषद की बैठक आयोजित की गई. बैठक में विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में विभिन्न विभागों से प्राप्त शिक्षकों की आवश्यकता से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया गया. इन मांगों का मूल्यांकन वित्तीय पहलुओं, विद्यार्थियों की संख्या और विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की स्थिति के आधार पर किया गया.



कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय में रिक्त शिक्षकीय पदों पर नियुक्ति के लिये भर्ती विज्ञापन जल्द जारी करने पर सहमति व्यक्त की, ताकि शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावी ढंग से चल सकें. बैठक में कार्य परिषद सदस्यों ने सर्वसम्मति से सीएएस के अंतर्गत शिक्षकों के पदोन्नयन के लिए अपनी सहमति प्रदान की. बैठक में प्रो. मुनेश, प्रो. तनवीर खादिजा, आईक्यूएसी निदेशक प्रो. सऊबान सईद, रजिस्ट्रार डॉ. महेश कुमार व विशेष आमंत्रित सदस्य विकास और संजीव गुप्ता उपस्थित रहे. बैठक की कार्यवाही कुलसचिव डॉ. महेश कुमार की ओर से संपादित की गई.

