ETV Bharat / state

ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में जल्द शुरू होगी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, कार्य परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय

बैठक में विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई.

भाषा विश्वविद्यालय में कार्य परिषद की बैठक
भाषा विश्वविद्यालय में कार्य परिषद की बैठक (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 8:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में गुरुवार को कार्य परिषद की बैठक आयोजित की गई. बैठक में विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में विभिन्न विभागों से प्राप्त शिक्षकों की आवश्यकता से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया गया. इन मांगों का मूल्यांकन वित्तीय पहलुओं, विद्यार्थियों की संख्या और विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की स्थिति के आधार पर किया गया.

कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय में रिक्त शिक्षकीय पदों पर नियुक्ति के लिये भर्ती विज्ञापन जल्द जारी करने पर सहमति व्यक्त की, ताकि शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावी ढंग से चल सकें. बैठक में कार्य परिषद सदस्यों ने सर्वसम्मति से सीएएस के अंतर्गत शिक्षकों के पदोन्नयन के लिए अपनी सहमति प्रदान की. बैठक में प्रो. मुनेश, प्रो. तनवीर खादिजा, आईक्यूएसी निदेशक प्रो. सऊबान सईद, रजिस्ट्रार डॉ. महेश कुमार व विशेष आमंत्रित सदस्य विकास और संजीव गुप्ता उपस्थित रहे. बैठक की कार्यवाही कुलसचिव डॉ. महेश कुमार की ओर से संपादित की गई.

विभागों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा योग्य शिक्षकों को समयानुसार पदोन्नति प्रदान करना संस्थान की शैक्षणिक सुदृढ़ता के लिए अत्यंत आवश्यक है.
प्रो. अजय तनेजा, कुलपति, ख्वाजा मोइनुद्दीन भाषा विश्वविद्यालय

लविवि के छात्रों को नौकरी का मौका : लखनऊ विश्वविद्यालय के केंद्रीय प्लेसमेंट सेल से संपर्क कर एयरटेल कंपनी ने एमबीए छात्रों के लिए टेरिटरी सेल्स मैनेजर (एग्जीक्यूटिव ट्रेनी) पद के लिये प्लेसमेंट अवसर उपलब्ध कराया है. कंपनी की ओर से विस्तृत जॉब विवरण एवं भर्ती संबंधी जानकारी साझा की गई है, जिसके अनुसार चयनित छात्रों को प्रारंभ में 3 महीने की इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी, जो प्रदर्शन के आधार पर आगे चलकर फुल टाइम भूमिका में परिवर्तित हो सकती है.
इंटर्नशिप अवधि में छात्रों को 25 हजार रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा. इस दौरान छात्रों को बिक्री संचालन, बाजार विश्लेषण, चैनल पार्टनर्स प्रबंधन तथा फील्ड गतिविधियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा. इंटर्नशिप के बाद फुल टाइम पद पर चयनित उम्मीदवारों को 4.5 लाख रुपये वार्षिक पैकेज प्रदान किया जाएगा. जिसमें फिक्स्ड और वैरिएबल दोनों घटक शामिल होंगे. इसके अतिरिक्त मोबाइल, ब्रॉडबैंड व डीटीएच सेवाओं पर चार हजार रुपये प्रति माह तक के लाभ, साथ ही यात्रा एवं भोजन भत्ता भी प्रदान किया जाएगा.


यह भी पढ़ें : प्रो. अजय तनेजा ख्वाजा बने ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के कुलपति, जानिए कौन हैं और क्या है उपलब्धि?

TAGGED:

LUCKNOW NEWS
KHWAJA MOINUDDIN CHISHTI UNIVERSITY
TEACHER RECRUITMENT
भाषा विश्वविद्यालय
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.