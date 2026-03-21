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यूपी में नई शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ; बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह बोले- अब आयोग के माध्यम से होगी शिक्षकों की भर्ती

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान, उत्तर प्रदेश में आयोग के माध्यम से भर्तियों का ऐलान ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की. शनिवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अराजकता से व्यवस्था, निराशा से विश्वास और पिछड़ेपन से विकास की दिशा में उल्लेखनीय बदलाव देखा है. उन्होंने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश देश के विकास का प्रमुख ग्रोथ इंजन बन चुका है. संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री (Video Credit; ETV Bharat) सबसे अहम मुद्दे, नई शिक्षक भर्ती को लेकर मंत्री ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि फिलहाल जो भी लंबित नियुक्ति प्रक्रियाएं हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने पर सरकार का फोकस है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भविष्य में होने वाली नई शिक्षक भर्तियां अब एक आयोग के माध्यम से कराई जाएंगी. इसके लिए आयोग का गठन कर दिया गया है और आगे की सभी भर्तियां इसी व्यवस्था के तहत होंगी.