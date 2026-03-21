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यूपी में नई शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ; बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह बोले- अब आयोग के माध्यम से होगी शिक्षकों की भर्ती

मंत्री ने कहा कि लंबित नियुक्ति प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरा करने पर सरकार का फोकस.

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शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान, उत्तर प्रदेश में आयोग के माध्यम से भर्तियों का ऐलान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 8:20 PM IST

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अलीगढ़: उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की. शनिवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अराजकता से व्यवस्था, निराशा से विश्वास और पिछड़ेपन से विकास की दिशा में उल्लेखनीय बदलाव देखा है. उन्होंने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश देश के विकास का प्रमुख ग्रोथ इंजन बन चुका है.

संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री (Video Credit; ETV Bharat)

सबसे अहम मुद्दे, नई शिक्षक भर्ती को लेकर मंत्री ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि फिलहाल जो भी लंबित नियुक्ति प्रक्रियाएं हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने पर सरकार का फोकस है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भविष्य में होने वाली नई शिक्षक भर्तियां अब एक आयोग के माध्यम से कराई जाएंगी. इसके लिए आयोग का गठन कर दिया गया है और आगे की सभी भर्तियां इसी व्यवस्था के तहत होंगी.

शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता को लेकर फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत लागू है और राज्य सरकार इस फैसले के रिव्यू में गई हुई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में जो भी निर्णय आएगा, सरकार उसका पूरी तरह पालन करेगी और शिक्षकों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी.

TET परीक्षा को लेकर मंत्री ने कहा कि देशभर में जो व्यवस्था लागू है, उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश में भी नियमों का पालन किया जाएगा. उन्होंने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाहर जाकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता. बेसिक शिक्षा में बायोमेट्रिक हाजिरी लागू करने के मुद्दे पर संदीप बोले फिलहाल ऐसी कोई योजना राज्य के शिक्षकों पर लागू नहीं की जा रही है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों के हितों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी नई व्यवस्था पर निर्णय लिया जाएगा.

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर नया जिला बनाए जाने की चर्चा को लेकर मंत्री ने कहा कि इस तरह की कोई योजना वर्तमान में नहीं है. उन्होंने कहा कि इस विषय में पहले कुछ चर्चाएं जरूर सामने आई थीं, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी या कार्रवाई नहीं हुई है.

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