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छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती: सहायक शिक्षक के 2292 पदों पर निकलेगा विज्ञापन

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, सहायक शिक्षक के कुल 2292 पदों पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा.

बलौदा बाजार: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसी क्रम में सहायक शिक्षक के 2292 पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा. यह भर्ती मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा घोषित 5000 शिक्षकीय पदों पर नियुक्ति योजना का हिस्सा है.

इन पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा किया जाएगा. संभावित परीक्षा तिथि: 11 अक्टूबर 2026 बताया जा रहा है. यानी अभ्यर्थियों के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय रहेगा.



कहां जारी होगा विज्ञापन ?

विस्तृत भर्ती विज्ञापन जल्द ही निम्न वेबसाइटों पर जारी किया जाएगा

छत्तीसगढ़ व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट

स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ पोर्टल



क्या होगी योग्यता और आयु सीमा ?

फिलहाल पदों की संख्या जारी की गई है. शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, आवेदन शुल्क और अन्य नियम विस्तृत विज्ञापन में बताए जाएंगे. संभावना है कि सहायक शिक्षक पदों के लिए D.El.Ed, B.Ed, TET और संबंधित योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी.





आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी ?

ऑनलाइन आवेदन की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है. विभाग के अनुसार इसकी अलग से सूचना जारी की जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें. सरकार ने संकेत दिए हैं कि सिर्फ सहायक शिक्षक ही नहीं, बल्कि व्याख्याता और शिक्षक के पदों पर भी अलग से भर्ती विज्ञापन जल्द जारी किए जाएंगे. यानी आने वाले समय में शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होने वाली हैं.





नई भर्तियों से होने वाले फायदे

स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी

पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरेगी

ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलेगा

बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी

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