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हिमाचल के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में तेज हुई शिक्षक भर्ती, अब तक इतने टीचर की हुई नियुक्ति

अब तक कुल 1939 उम्मीदवारों को मिली नियुक्तियां ( CONCEPT PHOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक की डेडलाइन तय की है. कोर्ट के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने लंबित नियुक्तियों और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तेज कर दी है. हजारों शिक्षकों की स्क्रीनिंग परीक्षा, मेरिट सूची और स्कूलों की प्राथमिकताएं तय होने के बावजूद कई विषयों में नियुक्ति और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है. सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए शिक्षा विभाग ने पहले से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों में से 5623 शिक्षकों को मेरिट के आधार पर तैनात करने की योजना बनाई थी. इसके लिए शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के माध्यम से स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया गया. परीक्षा में 9821 शिक्षक शामिल हुए, जबकि मेरिट सूची में 6084 शिक्षकों को जगह मिली. इसके साथ ही हिमाचल में शिक्षकों के 4068 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है. इनमें 3468 पद टीजीटी और अन्य शिक्षक वर्ग के हैं, जबकि 600 पद जेबीटी के हैं. अब तक कुल 1939 उम्मीदवारों को नियुक्ति मिल चुकी हैं. इनमें से कई शिक्षक संबंधित स्कूलों में ज्वाइन भी कर चुके हैं. शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया अलग-अलग स्तर पर जारी है. गणित और अंग्रेजी में सबसे ज्यादा नियुक्तियां विषयवार स्थिति देखें तो गणित के 400 पदों में से 280 पर नियुक्ति हो चुकी है, जबकि अंग्रेजी के 400 पदों में से 290 पद भरे जा चुके हैं. अर्थशास्त्र के 110 में से 85, इतिहास के 110 में से 85, भूगोल के 125 में से 97 और समाजशास्त्र के 138 में से 107 पदों पर नियुक्ति हुई है. कंप्यूटर शिक्षक के 150 पदों में से 117 पर नियुक्ति की गई है. इनमें से 110 शिक्षक ज्वाइन कर चुके हैं. विषय कुल पद नियुक्त पद शेष पद गणित 400 280 120 अंग्रेजी 400 290 110 अर्थशास्त्र 110 85 25 इतिहास 110 85 25 भूगोल 125 97 28 समाजशास्त्र 138 107 31 कंप्यूटर शिक्षक 150 117 33 कुल 1,433 1,061 372 विज्ञान विषयों में भी नियुक्तियां