हिमाचल के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में तेज हुई शिक्षक भर्ती, अब तक इतने टीचर की हुई नियुक्ति
सबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के 4068 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है. इनमें 3468 पद टीजीटी और अन्य शिक्षक वर्ग के हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 5:24 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक की डेडलाइन तय की है. कोर्ट के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने लंबित नियुक्तियों और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तेज कर दी है. हजारों शिक्षकों की स्क्रीनिंग परीक्षा, मेरिट सूची और स्कूलों की प्राथमिकताएं तय होने के बावजूद कई विषयों में नियुक्ति और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है.
सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए शिक्षा विभाग ने पहले से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों में से 5623 शिक्षकों को मेरिट के आधार पर तैनात करने की योजना बनाई थी. इसके लिए शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के माध्यम से स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया गया. परीक्षा में 9821 शिक्षक शामिल हुए, जबकि मेरिट सूची में 6084 शिक्षकों को जगह मिली. इसके साथ ही हिमाचल में शिक्षकों के 4068 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है. इनमें 3468 पद टीजीटी और अन्य शिक्षक वर्ग के हैं, जबकि 600 पद जेबीटी के हैं. अब तक कुल 1939 उम्मीदवारों को नियुक्ति मिल चुकी हैं. इनमें से कई शिक्षक संबंधित स्कूलों में ज्वाइन भी कर चुके हैं. शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया अलग-अलग स्तर पर जारी है.
गणित और अंग्रेजी में सबसे ज्यादा नियुक्तियां
विषयवार स्थिति देखें तो गणित के 400 पदों में से 280 पर नियुक्ति हो चुकी है, जबकि अंग्रेजी के 400 पदों में से 290 पद भरे जा चुके हैं. अर्थशास्त्र के 110 में से 85, इतिहास के 110 में से 85, भूगोल के 125 में से 97 और समाजशास्त्र के 138 में से 107 पदों पर नियुक्ति हुई है. कंप्यूटर शिक्षक के 150 पदों में से 117 पर नियुक्ति की गई है. इनमें से 110 शिक्षक ज्वाइन कर चुके हैं.
|विषय
|कुल पद
|नियुक्त पद
|शेष पद
|गणित
|400
|280
|120
|अंग्रेजी
|400
|290
|110
|अर्थशास्त्र
|110
|85
|25
|इतिहास
|110
|85
|25
|भूगोल
|125
|97
|28
|समाजशास्त्र
|138
|107
|31
|कंप्यूटर शिक्षक
|150
|117
|33
|कुल
|1,433
|1,061
|372
विज्ञान विषयों में भी नियुक्तियां
जीव विज्ञान के 100 पदों में से 77, रसायन विज्ञान के 100 में से 78 और भौतिक विज्ञान के 100 पदों में से 77 पर नियुक्ति हुई हैं. जीव विज्ञान में 70, रसायन विज्ञान में 67 और भौतिक विज्ञान में 73 शिक्षक ज्वाइन कर चुके हैं. संगीत शिक्षक के 150 पदों में से 46 पर नियुक्ति हुई है, जिनमें 43 शिक्षक ज्वाइन कर चुके हैं.
|विषय
|कुल पद
|नियुक्त पद
|ज्वाइन कर चुके
|जीव विज्ञान
|100
|77
|70
|रसायन विज्ञान
|100
|78
|67
|भौतिक विज्ञान
|100
|77
|73
|संगीत शिक्षक
|150
|46
|43
कई विषयों की भर्ती अभी प्रक्रिया में
संस्कृत के 150, शारीरिक शिक्षा के 225 और अन्य विभिन्न विषयों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. ड्राइंग, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, हिंदी, मनोविज्ञान, फाइन आर्ट्स और जेबीटी के 600 पदों पर भी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. इन पदों की भर्ती एचपीआरसीए, पूर्व सैनिक सेल, स्पोर्ट्स सेल और दिव्यांग कोटे सहित निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत की जा रही है.
तबादलों के कारण भी अटकी प्रक्रिया
सरकार ने विशेष भर्ती योजना के तहत मेरिट के आधार पर शिक्षकों को सरकारी सीबीएसई स्कूलों में तैनात करने की योजना बनाई है. हालांकि, कई सीबीएसई स्कूलों में पहले से कार्यरत शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण मेरिट में चयनित शिक्षकों की तैनाती प्रभावित हुई है. अधिकांश चयनित शिक्षक पहले से ही शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं. ऐसे में नई तैनाती के लिए बड़े स्तर पर तबादले करने पड़ सकते.
स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि 'सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में उत्कृष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है. कुल 4068 पदों में 3468 पद टीजीटी और अन्य शिक्षक वर्ग, 600 पद जेबीटी के हैं. अब तक 1939 उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा चुका है. प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी.'
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