बिहार में शिक्षक बहाली पर कंफर्म खबर: 46 हजार पदों पर आएंगी वैकेंसी, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन
बीपीएससी को शिक्षक नियुक्ति की अधियाचना मिल गई है. चौथे चरण में लगभग 46 हजार पदों पर बहाली होगी. आगे पढ़ें पूरी खबर
Published : February 11, 2026 at 8:57 PM IST
पटना : बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर नई प्रेस विज्ञप्ति जारी की है. आयोग की ओर से बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय शिक्षक और प्रधानाध्यापक पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना प्राप्त हुई है.
यह नियुक्ति कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 तक के विद्यालयों में की जाएगी. इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत भी शिक्षक और प्रधानाध्यापक पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.
कई विभागों के लिए एक साथ प्रक्रिया : बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गई है. इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5, 6 से 10 और 11 से 12 के विद्यालयों में शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति होगी. वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के विद्यालयों में शिक्षक और प्रधानाध्यापक पदों पर बहाली की जाएगी.
जल्द आएगा संयुक्त विज्ञापन : बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए संयुक्त विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा. इसके बाद ऑनलाइन आवेदन से संबंधित पूरी जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. आयोग की ओर से कहा गया है कि आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और चयन से जुड़ी शर्तों की सूचना जल्द सार्वजनिक की जाएगी. इससे लाखों अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का एक और अवसर मिलेगा.
शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी : राज्य सरकार की योजना है कि बड़े पैमाने पर शिक्षक नियुक्ति कर विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए. लंबे समय से शिक्षक अभ्यर्थियों को चौथे चरण की शिक्षक बहाली का इंतजार है. इसके साथ ही खासकर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में विषयवार शिक्षकों की कमी बनी हुई है. नई बहाली से प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की उम्मीद की जा रही है. इस तरह यह प्रक्रिया एक साथ कई विभागों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है.
''चौथे चरण की शिक्षक बहाली के तहत लगभग 46 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सभी रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाए ताकि छात्रों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके. सरकार पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया के जरिए योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए प्रतिबद्ध है.''- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री
युवाओं के लिए बड़ा अवसर : चौथे चरण की इस बहाली को राज्य के युवाओं के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है. पहले के चरणों में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली थी. अब एक बार फिर से हजारों पदों पर वैकेंसी आने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में उत्साह देखा जा रहा है. आयोग की ओर से संयुक्त विज्ञापन जारी होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे लेकर अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
वेबसाइट पर मिलेगी पूरी जानकारी : बीपीएससी ने यह भी कहा है कि ऑनलाइन आवेदन, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आरक्षण से संबंधित सभी विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और किसी भी भ्रामक सूचना से बचें.
