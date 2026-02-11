ETV Bharat / state

बिहार में शिक्षक बहाली पर कंफर्म खबर: 46 हजार पदों पर आएंगी वैकेंसी, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

पटना : बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर नई प्रेस विज्ञप्ति जारी की है. आयोग की ओर से बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय शिक्षक और प्रधानाध्यापक पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना प्राप्त हुई है.

यह नियुक्ति कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 तक के विद्यालयों में की जाएगी. इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत भी शिक्षक और प्रधानाध्यापक पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

कई विभागों के लिए एक साथ प्रक्रिया : बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गई है. इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5, 6 से 10 और 11 से 12 के विद्यालयों में शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति होगी. वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के विद्यालयों में शिक्षक और प्रधानाध्यापक पदों पर बहाली की जाएगी.

जल्द आएगा संयुक्त विज्ञापन : बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए संयुक्त विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा. इसके बाद ऑनलाइन आवेदन से संबंधित पूरी जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. आयोग की ओर से कहा गया है कि आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और चयन से जुड़ी शर्तों की सूचना जल्द सार्वजनिक की जाएगी. इससे लाखों अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का एक और अवसर मिलेगा.

BPSC द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति (ETV Bharat)

शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी : राज्य सरकार की योजना है कि बड़े पैमाने पर शिक्षक नियुक्ति कर विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए. लंबे समय से शिक्षक अभ्यर्थियों को चौथे चरण की शिक्षक बहाली का इंतजार है. इसके साथ ही खासकर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में विषयवार शिक्षकों की कमी बनी हुई है. नई बहाली से प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की उम्मीद की जा रही है. इस तरह यह प्रक्रिया एक साथ कई विभागों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है.