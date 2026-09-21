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सरकारी शिक्षक भर्ती का इंतजार खत्म, 854 पदों पर निकली बड़ी वैकेंसी, इस तारीख को होगी परीक्षा

छत्तीसगढ़ में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

Raipur Indravati Bhawan
साय सरकार का बड़ा कदम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2026 at 8:32 PM IST

4 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 5000 शिक्षकीय पदों पर भर्ती की घोषणा के बाद अब व्याख्याता के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. विभाग की ओर से 8 विषयों में व्याख्याता के पदों की जानकारी जारी की गई है. वहीं लिखित भर्ती परीक्षा की संभावित तारीख भी सामने आ गई है.

8 विषयों में होगी व्याख्याता भर्ती

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्याख्याता के पदों पर भर्ती हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिकी, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र विषयों में की जाएगी. विषयवार जारी जानकारी के अनुसार हिंदी में 120, अंग्रेजी में 120, संस्कृत में 120 और भौतिकी में 94 पद रखे गए हैं. वहीं राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र में 100-100 पद निर्धारित किए गए हैं.

Chhattisgarh Education Department
छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग (ETV BHARAT)

व्याख्याता भर्ती से जुड़ी जानकारी

व्याख्याता के पदों पर अलग-अलग विषयों के लिए रिक्तियां निर्धारित की गई हैं

  • हिंदी – 120 पद
  • अंग्रेजी – 120 पद
  • संस्कृत – 120 पद
  • भौतिकी – 94 पद
  • राजनीति शास्त्र – 100 पद
  • इतिहास – 100 पद
  • भूगोल – 100 पद
  • अर्थशास्त्र – 100 पद
  • इस तरह कुल 884 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है.

ई-संवर्ग और टी-संवर्ग में पद

जारी जानकारी के मुताबिक इन पदों में से 424 पद ई-संवर्ग की शालाओं और 430 पद टी-संवर्ग की शालाओं में भरे जाएंगे. इन पदों के लिए नियुक्तकर्ता प्राधिकारी संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ होंगे.

29 नवंबर को हो सकती है परीक्षा

भर्ती से जुड़ी सबसे अहम जानकारी परीक्षा की तारीख को लेकर है. व्याख्याता पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल यानी CGSSB द्वारा किया जाएगा. विभागीय जानकारी के अनुसार परीक्षा की संभावित तारीख 29 नवंबर 2026 रखी गई है. हालांकि अंतिम परीक्षा तिथि की पुष्टि CGSSB की ओर से जारी आधिकारिक कार्यक्रम में होगी.

आवेदन की तारीख अभी नहीं हुई जारी

अब अभ्यर्थियों की नजर आवेदन प्रक्रिया पर है. फिलहाल आवेदन शुरू होने की तारीख की जानकारी जारी नहीं की गई है. विभाग के अनुसार आवेदन भरने की तारीख CGSSB द्वारा अलग से घोषित की जाएगी. यानी अभ्यर्थियों को आवेदन की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा.

व्यापम की वेबसाइट पर आएगा विस्तृत विज्ञापन

भर्ती का विस्तृत विज्ञापन छत्तीसगढ़ व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. इसी विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, आवेदन प्रक्रिया और भर्ती से जुड़ी अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी.

CGSSB वेबसाइट पर मिलेगा परीक्षा का सिलेबस

भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सिलेबस से जुड़ा अपडेट भी महत्वपूर्ण है. विभागीय जानकारी के अनुसार भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम CGSSB की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. ऐसे में अभ्यर्थियों को आधिकारिक सिलेबस जारी होने के बाद उसी के अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा.

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण तारीख 29 नवंबर 2026 है, जो परीक्षा की संभावित तिथि बताई गई है. आवेदन की तारीख और अंतिम परीक्षा कार्यक्रम अभी आधिकारिक रूप से अलग से जारी होना बाकी है. इसलिए अभ्यर्थियों को व्यापम और CGSSB की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखनी होगी.

कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में व्याख्याता भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. 8 विषयों में सैकड़ों पदों पर भर्ती की तैयारी है और लिखित परीक्षा की संभावित तारीख भी सामने आ चुकी है. अब सिर्फ आवेदन की तारीख का इंतजार है.

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