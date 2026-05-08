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राजस्थान प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2025 में पदों की संख्या बढ़ी, जानें नया समीकरण

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित हुई प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2025 (लेवल-प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) में अब कुल 7000 पदों पर भर्ती की जाएगी. इससे पहले भर्ती के लिए 5000 पद निर्धारित किए गए थे. बोर्ड ने संशोधित वर्गीकरण जारी करते हुए विभिन्न विभागों और श्रेणियों के अनुसार पदों का नया विवरण जारी कर दिया है.

जयपुर : राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवा बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2025 में पदों की संख्या बढ़ाकर 7000 कर दी है. पहले जहां भर्ती 5000 पदों के लिए प्रस्तावित थी, वहीं अब 2000 अतिरिक्त पद जोड़ने से युवाओं के बीच उत्साह की लहर है. लंबे समय से पद बढ़ाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को इससे चयन के ज्यादा अवसर मिलने की उम्मीद जगी है.

कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि ये भर्ती राजस्थान पंचायती राज नियम-1996, राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम-2015 और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी भर्ती सेवा नियम-2014 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जा रही है. संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा विभाग से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव के आधार पर पहले विज्ञापित पदों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है. अब कुल 7000 पदों में गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 6146 और अनुसूचित क्षेत्र के 854 पद शामिल किए गए हैं.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

विभागवार पदों का विवरण : संस्कृत शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (संस्कृत) के लिए गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 187 पद रखे गए हैं. वहीं प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य) के लिए 449 पद निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 422 गैर-अनुसूचित क्षेत्र और 27 अनुसूचित क्षेत्र के पद शामिल हैं. इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य) के लिए 7000 पद निर्धारित किए गए हैं. इनमें 6146 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र तथा 854 पद अनुसूचित क्षेत्र के हैं.

महिलाओं और आरक्षित वर्गों को भी लाभ : संशोधित विज्ञप्ति में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण का विस्तृत वर्गीकरण भी जारी किया गया है. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित विधवा, परित्यक्ता और विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण प्रावधान शामिल किए गए हैं.