शिक्षक की क्रूरता, 9 साल के छात्र को घूंसा मारकर तोड़ा दांत, दर्द से तड़प उठा मासूम

दूसरे बच्चे से बात करने के शक में शिक्षक ने घूंसा मारकर बच्चे का तोड़ा दांत

शिक्षक ने घूंसा मारकर बच्चे का तोड़ा दांत
शिक्षक ने घूंसा मारकर बच्चे का तोड़ा दांत (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 7:16 PM IST

मेरठ: शहर के प्रतिष्ठित स्कूल द मिलेनियम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अनुशासन के नाम पर एक शिक्षक ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. एक छोटी सी बात पर 9 साल के मासूम की बेरहमी से पिटाई कर दांत तोड़ दिए.

टीचर ने बच्चे को घूंसा मार कर दांत तोड़ा: ​घटना तब हुई जब कक्षा में मौजूद 9 वर्षीय छात्र पर शिक्षक को दूसरे बच्चे से बात करने का शक हुआ. इसी बात से आगबबूला पीटीआई टीचर ने बच्चे को घूंसा मार कर दांत तोड़ दिया. क्लास में मौजूद अन्य बच्चे शिक्षक की क्रूरता को देखकर सहम गए, जबकि पीड़ित बच्चा दर्द से तड़प उठा.

स्कूल से छुट्टी के बाद जब बच्चा रोता-बिलखता घर पहुँचा, तो उसके चेहरे की हालत और टूटा दांत देखकर परिजन सन्न रह गए. बच्चे से आपबीती सुन कर परिजन टीपी नगर थाने पहुँचे और आरोपी शिक्षक के खिलाफ लिखित मामला दर्ज कराया.

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ​शिकायत दर्ज कर ली है, ​बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. पुलिस ​स्कूल प्रशासन और आरोपी शिक्षक से पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी गई है. टीपी नगर थानाध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा का कहना है कि ​"शिक्षण संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है. शिक्षक पर बच्चे द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाएगी, अगर मामला सही पाया गया तो शिक्षक पर कार्यवाही होगी.

संपादक की पसंद

