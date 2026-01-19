ETV Bharat / state

अंबेडकरनगर में भाजपा नेता ने किया पत्नी टीचर का दिनदहाड़े मर्डर, मेरठ में महिला की गला दबाकर हत्या कर आरोपी पति फरार

अम्बेडकरनगर/मेरठ: यूपी में सोमवार को एक दिन दो अलग अलग घटनाओं में पति ने ही पत्नी की बेहरमी से हत्या कर दी. पहली घटना अंबेडकरनगर जिले की है जहां के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के गांधी आश्रम में शिक्षिका की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दिया गया. पुलिस ने शिक्षिका के पति भाजपा नेता उमाशंकर सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं दूसरी घटना मेरठ के मेडिकल कॉलेज थाना इलाके की है जहां महिला को उसके पति ने ही गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है.

बता दें कि अंबेडकरनगर के भीटी थाना क्षेत्र के मदारभारी के रहने वाले बृजभान सिंह अपने बेटे उमाशंकर सिंह, बहू सोनी सिंह व पत्नी मालती सिंह तथा नाती सानिध्य के साथ अकबरपुर गांधी आश्रम में रहते थे. बृजभान सिंह आश्रम में रंगाई विभाग में मैनेजर के पद से वर्ष 2014 में सेवानिवृत हुए थे. बहू 33 बर्षीय सोनी सिंह सेंट जॉन स्कूल अकबरपुर में शिक्षिका थी.

परिजनों के मुताबिक बहू सोमवार को दोपहर में घर पर अकेली थी, तभी किसी ने धारदार हथियार से गले पर हमला कर हत्या कर दिया. जब परिवार के लोग घर पहुंचे तो देखा कि शव किचन में लहू लुहान हालत में पड़ा है, परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर, एएसपी, सीओ सिटी के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी.

संदेह के आधार पर पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर का कहना है कि घटना की जांच अलग-अलग बिंदुओं पर की जा रही है. जल्द ही मामले का राजफाश कर दिया जाएगा.