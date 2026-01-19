अंबेडकरनगर में भाजपा नेता ने किया पत्नी टीचर का दिनदहाड़े मर्डर, मेरठ में महिला की गला दबाकर हत्या कर आरोपी पति फरार

अंबेडकरनगर में भाजपा नेता ने किया पत्नी टीचर का दिनदहाड़े मर्डर, मेरठ में महिला की गला दबाकर हत्या कर आरोपी पति फरार
घर पर अकेली शिक्षिका की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 8:22 PM IST
अम्बेडकरनगर/मेरठ: यूपी में सोमवार को एक दिन दो अलग अलग घटनाओं में पति ने ही पत्नी की बेहरमी से हत्या कर दी. पहली घटना अंबेडकरनगर जिले की है जहां के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के गांधी आश्रम में शिक्षिका की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दिया गया. पुलिस ने शिक्षिका के पति भाजपा नेता उमाशंकर सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं दूसरी घटना मेरठ के मेडिकल कॉलेज थाना इलाके की है जहां महिला को उसके पति ने ही गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है.
बता दें कि अंबेडकरनगर के भीटी थाना क्षेत्र के मदारभारी के रहने वाले बृजभान सिंह अपने बेटे उमाशंकर सिंह, बहू सोनी सिंह व पत्नी मालती सिंह तथा नाती सानिध्य के साथ अकबरपुर गांधी आश्रम में रहते थे. बृजभान सिंह आश्रम में रंगाई विभाग में मैनेजर के पद से वर्ष 2014 में सेवानिवृत हुए थे. बहू 33 बर्षीय सोनी सिंह सेंट जॉन स्कूल अकबरपुर में शिक्षिका थी.
परिजनों के मुताबिक बहू सोमवार को दोपहर में घर पर अकेली थी, तभी किसी ने धारदार हथियार से गले पर हमला कर हत्या कर दिया. जब परिवार के लोग घर पहुंचे तो देखा कि शव किचन में लहू लुहान हालत में पड़ा है, परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर, एएसपी, सीओ सिटी के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी.
संदेह के आधार पर पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर का कहना है कि घटना की जांच अलग-अलग बिंदुओं पर की जा रही है. जल्द ही मामले का राजफाश कर दिया जाएगा.
पत्नी की हत्या कर पति फरार : वहीं मेरठ के मेडिकल कॉलेज थाना क्षेत्र में एक महिला की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है. एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक मृतक महिला के बच्चों ने अपने सौतेले पिता पर हत्या का आरोप लगाया है. घटना के बाद से युवक फरार है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव के पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच में जुट गई है. जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा.
मर्तक चित्रा देवी के पहले पति मनोज की मौत हो चुकी है. चित्रा के पहले पति से दो बच्चे हैं. जिनमें एक नौ साल की बेटी और 11 साल का बेटा है.
