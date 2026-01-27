ETV Bharat / state

कानपुर देहात में टीचर ने की थी छात्र की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार, छात्र कर रहा था ब्लैकमेल

कानपुर देहात : मंगलपुर थाना क्षेत्र में रविवार को 17 वर्षीय छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. मामले में मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने हत्या में प्रयोग होने वाले आला कत्ल को भी बरामद कर लिया है. आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया, छात्र उसे ब्लैकमेल कर रहा था, परेशान होकर उसकी हत्या की थी.

बता दें, अंबेडकर नगर के रहने वाले 17 वर्षीय सौरभ पाल को धुन्नू सिंह किड्स इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने वाले आरोपी शिक्षक अनूप सिंह ने बहाने से बुलाकर चाकू से गला रेत दिया था. वारदात को अंजाम देने के बाद अनूप सिंह फरार हो गया था. खून से लथपथ सौरभ को परिजनों ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई थी. मरने से पहले सौरभ ने अनूप का नाम बताया था. पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश कर रही थी.