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आगरा में ब्लैकमेलिंग की वजह से हुई मैथ टीचर की हत्या; आरोपी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

आगरा में ब्लैकमेलिंग की वजह से हुई टीचर की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में वीएस प्लाजा स्थित कोचिंग में शिक्षक की हत्या की गई थी. धारदार हथियार से शिक्षक का गला रेता गया था. जगदीशपुरा थाना पुलिस ने कई पहलू पर छानबीन की. जिसमें अहम पहलू एक युवती से शिक्षक की बातचीत का मिला है.

इससे पुलिस को अहम सुराग मिले तो पुलिस हत्यारोपी तक पहुंच गई. पुलिस ने आरोपी हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं हैं. आरोप है कि मृतक शिक्षक लंबे समय से छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था.

पुलिस ने हिरासत में लिए आरोपी से पूछताछ और निशानदेही पर शिक्षक की स्कूटी बरामद कर ली है. जबकि, आरोपी ने शिक्षक का मोबाइल तोड़कर फेंक दिया था. जानकारी के मुताबिक, आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 13 निवासी शिक्षक ओमप्रकाश यादव मूलत: कानपुर देहात के निवासी थे. वह शिवालिक कैंब्रिज कॉलेज में गणित के शिक्षक थे. आवास विकास कॉलोनी सेक्टर तीन में वीएस प्लाजा में शिक्षक ओपी यादव की कोचिंग है, जहां पर शिक्षक ओपी यादव हाईस्कूल के छात्र-छात्राएं गणित पढ़ाते थे. शिक्षक अविवाहित थे. कोचिंग की वजह से उनकी खूब जान-पहचान थी. वह पहले बुआ के पास रहते थे. मगर, अब अपने बनवाए घर में रहते थे. कोचिंग में मिला था शव: जगदीशपुरा थाना पुलिस ने बताया कि दो नवंबर 2026 की रात आखिरी बार शिक्षक ओपी यादव को देखा गया था. उसी रात उसकी हत्या हुई थी. हत्या के बाद कोचिंग का शटर गिराकर हत्यारोपी चला गया था. छह नवंबर की सुबह कोचिंग नहीं खुलने और बदबू आने पर स्थानीय दुकानदारों ने जगदीशपुरा थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. कोचिंग का शटर उठाया तो उसमें शिक्षक ओपी यादव का सड़ा-गला शव मिला था. शिक्षक ओपी यादव की गला काटकर हत्या की गई थी. इसके साथ ही ब्लैक बोर्ड पर रेपिस्ट लिखा था. इस पर पुलिस ने छानबीन शुरू की. डीसीपी सिटी रवींद्र कुमार ने बताया कि शिक्षक ओपी यादव हत्याकांड के खुलासे में पुलिस टीमें लगाईं. पुलिस ने टीमों ने कई दिन छानबीन की. जिसमें एक अहम पहलू शिक्षक के मोबाइल कॉल डिटेल्स से मिला. इसमें एक युवती से शिक्षक ओपी यादव की ज्यादा बातचीत होती थी. पुलिस छानबीन कर युवती के पास पहुंची. छात्रा ने खोला हत्या का राज: पुलिस के बुलावे पर पूर्व छात्रा पूछताछ के लिए आई. छात्रा ने पुलिस को पहले बताया कि सर बहुत अच्छे थे. अच्छा पढ़ाते थे. सभी उनका सम्मान करते थे.