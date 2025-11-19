ETV Bharat / state

कोचिंग से पढ़ाकर लौट रही टीचर की हत्या, अपराधियों ने भाई के सामने मार दी गोली

मुजफ्फरपुर में कोचिंग से पढ़ाकर लौट रही टीचर की हत्या

"गोली लगते ही कोमल बाइक से गिर गयी. जब तक मैं बाइक रोकर अपराधी की ओर दौड़ा तब तक वह फरार हो गया. अपराधी के हाथ में हथियार था." -आदित्य, मृतका का भाई

कोचिंग से लौटने के दौरान हमला: घटना के बारे में मृतका का भाई आदित्य कुमार ने बताया कि मुसहरी ब्लॉक के पास कोचिंग से उसकी बहन पढ़ाकर उसके साथ बाइक से घर वापस आ रही थी. इसी दौरान मुसहरी के तरौरा बांधी के समीप अज्ञात अपराधियों ने हमला कर दिया. गोली मार दी गयी.

अस्पताल पहुंचने से पहले मौत: घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची मुसहरी थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी कोमल को शहर के निजी अस्पताल ले गयी, जहां पहुंचने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है. इधर, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

मुजफ्फरपुर में कोचिंग से पढ़ाकर लौट रही टीचर की हत्या (ETV Bharat)

"तरौरा बांध के समीप अज्ञात अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है. अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. आरोपी की पहचान की जा रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा." -सुबोध कुमार मेहता, थाना प्रभारी, मुसहरी

शीघ्र कार्रवाई की मांग: इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है. लोगों ने पुलिस से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि मृतका या उसके परिवार से किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी. इसके बावजूद इस तरह की घटना को अंजाम देना समझ से परे है.

