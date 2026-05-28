अलीगढ़ में भीषण गर्मी में जनगणना ड्यूटी से लौटे शिक्षक का निधन
मुकेश कुमार इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर तैनात थे, पूर्व में एनसीसी अधिकारी भी रह चुके थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 8:29 AM IST
अलीगढ़: जिले में जनगणना ड्यूटी से लौटे एक शिक्षक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. घटना के बाद शिक्षा विभाग और स्थानीय क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. खैर बाईपास रोड स्थित नवीन नगर कॉलोनी निवासी मृतक मुकेश कुमार पिप्पल, जमुना खंड इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर तैनात थे. वह पूर्व में एनसीसी अधिकारी भी रह चुके थे और लंबे समय तक कॉलेज में अपनी सेवाएं भी दी थी.
जानकारी के अनुसार, मुकेश कुमार पिप्पल की जनगणना कार्य में बतौर सुपरवाइजर ड्यूटी लगी थी. उनका कार्य क्षेत्र खैर तहसील का एचएल नंबर-49 निर्धारित किया गया था. मंगलवार को उन्होंने पूरे दिन भीषण गर्मी के बीच जनगणना कार्य किया और शाम करीब पांच बजे घर लौटे. परिजनों के मुताबिक, घर पहुंचते समय वह काफी घबराए हुए थे और असहज महसूस कर रहे थे. घर पहुंचने के बाद उन्होंने पानी पिया और कुछ देर आराम किया.
उनके पुत्र ललित प्रताप सिंह ने बताया कि पिता मुकेश कुमार पहले से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या से पीड़ित थे. भीषण गर्मी और लगातार फील्ड ड्यूटी के कारण उनकी तबीयत अधिक खराब हो गई थी. परिवार के लोगों ने बताया कि घर लौटने के लगभग एक घंटे बाद वह अपनी बड़ी बेटी वर्षा के साथ थोड़ी देर बाहर घूमने भी गए थे. वापस लौटकर उन्होंने भोजन किया और आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए.
रात करीब दस बजे अचानक उन्हें तेज हिचकियां आने लगीं. कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ गई और वह अचेत हो गए. परिवार के लोग घबरा गए और तुरंत पड़ोसियों को बुलाया. पड़ोस में रहने वाले सीआरपीएफ कर्मी ने बिना देर किए मुकेश को सीपीआर दिया और त एक निजी अस्पताल ले जाया गया. जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्करों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
शिक्षक की अचानक मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजन और रिश्तेदार गहरे सदमे में हैं. बुधवार को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया. सूचना मिलने पर कॉलेज के प्रधानाचार्य, साथी शिक्षक और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उनके घर पहुंचे तथा परिजनों को सांत्वना दी.
हीरालाल बारहसैनी इंटर कॉलेज के एनसीसी अधिकारी मेजर एके सिंह ने बताया कि मुकेश कुमार ने एनसीसी में कैप्टन रैंक के साथ लंबे समय तक सेवाएं दी थीं. वह अनुशासनप्रिय, कर्मठ और विद्यार्थियों के बीच बेहद लोकप्रिय शिक्षक थे. कुछ समय तक उन्होंने कॉलेज में कार्यवाहक प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी भी संभाली थी.
मुकेश कुमार पिप्पल के निधन से शिक्षा जगत में शोक की लहर है. साथी शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने हमेशा पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाईं. जनगणना जैसी महत्वपूर्ण ड्यूटी को भी उन्होंने पूरी गंभीरता से पूरा किया, लेकिन भीषण गर्मी और खराब स्वास्थ्य ने आखिरकार उनकी जान ले ली.
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