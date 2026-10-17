ETV Bharat / state

शिक्षक MLC चुनाव; गोरखपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की समीक्षा, दिया जीत का मंत्र

पंकज चौधरी की समीक्षा बैठक ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी प्रदीप वर्मा ने शुक्रवार को भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय रानीडीहा में गोरखपुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ संगठनात्मक बैठक की. बैठक में आगामी शिक्षक विधान परिषद चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए शिक्षक मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने, उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करने तथा चुनाव की तकनीकी बारीकियों के अनुरूप प्रभावी रणनीति के साथ कार्य करने पर जोर दिया गया. साथ ही 17 से 24 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के अंतर्गत बूथ स्तर पर मतदाता सूची को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए.

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश सह प्रभारी प्रदीप वर्मा ने उपस्थित सांसदों एवं विधायकों को शिक्षक विधान परिषद चुनाव की तकनीकी प्रक्रियाओं और बारीकियों से अवगत कराया. कहा कि इस चुनाव में मतदाताओं से सीधा संवाद और व्यक्तिगत संपर्क महत्वपूर्ण है. सभी जनप्रतिनिधि शिक्षक मतदाताओं तक पहुंचकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करें और चुनाव से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक करें.