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स्कूल में ताला लगाकर शिक्षक गायब, पता लगा कि मेला में बेच रहे हैं मिठाई! जानें, क्या है पूरा मामला

साहिबगंज: जिला के राजमहल प्रखंड स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय मलाहीटोला में शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही का मामला सामने आया है.

ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में दो दिनों से ताला लटका है, जबकि यहां 64 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं और एकमात्र शिक्षक मनोज कुमार साहा पदस्थापित हैं.

ग्रामीणों के अनुसार, शिक्षक दुर्गा पूजा मेला में मिठाई की दुकान चलाते दिखे. गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे तक विद्यालय बंद था. विद्यालय बंद रहने से मध्याह्न भोजन भी नहीं बन रहा है. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार को शिक्षक थोड़ी देर के लिए विद्यालय आये थे लेकिन गुरुवार को नहीं आए.

साहिबगंज के राजमहल प्रखंड स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय मलाहीटोला (ETV Bharat)

ग्रामीणों का दावा है कि विद्यालय पिछले दो दिनों से पूरी तरह बंद है. उनका कहना है कि शिक्षक अक्सर विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं. कुछ अभिभावकों ने आशंका जताया कि शिक्षक का खुलकर विरोध करने पर उनके बच्चों को पोशाक और छात्रवृत्ति जैसी सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है. हालांकि, यह आशंका अभिभावकों की ओर से व्यक्त की गयी है.

संयोजिका ने बतायी ये वजह

विद्यालय की संयोजिका चांदनी देवी ने बताया कि पिछले दो दिन से छात्र-छात्राएं विद्यालय नहीं आ रहे हैं. इसी वजह से मध्याह्न भोजन बंद है. वहीं, विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष हिना कुमारी ने फोन पर बताया कि उन्हें लगा था कि दुर्गा पूजा के कारण सभी सरकारी विद्यालयों में छुट्टी होगी, इसलिए विद्यालय बंद है. उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में शिक्षक से बात करेंगी.