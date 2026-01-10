ETV Bharat / state

बिना पॉलिसी स्कूल लेक्चरर्स के तबादलों पर बवाल, शिक्षक संगठनों ने उठाए सवाल

शिक्षा संकुल, जयपुर

जयपुर: राजस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी संख्या में व्याख्याताओं (लेक्चरर्स) के तबादले किए जाने को लेकर शिक्षक संगठनों में रोष है. विभाग ने हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल सहित सभी प्रमुख विषयों के कुल 6 हजार 521 व्याख्याताओं के ट्रांसफर किए हैं. शिक्षक नेता महावीर सिहाग ने बीच सत्र में बिना ठोस ट्रांसफर पॉलिसी के तबादले किए जाने पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया है. बिना पॉलिसी ट्रांसफर का मतलब भ्रष्टाचार :परीक्षाओं से ठीक पहले शिक्षा विभाग ने 6521 व्याख्याताओं (Lecturers) के तबादले किए हैं. इनमें सबसे ज्यादा 1,644 हिंदी व्याख्याता हैं. शिक्षक नेता महावीर सिहाग ने कहा कि सरकार पहले ही बीच सत्र में प्रधानाचार्यों के तबादले कर चुकी है. अब बड़ी संख्या में व्याख्याताओं को भी स्थानांतरित कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना ट्रांसफर पॉलिसी के किए तबादलों का सीधा मतलब भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और राजनीतिक प्रताड़ना है. सरकार बार-बार इस तरह के निर्णय लेकर व्यवस्था को कमजोर कर रही है. सिहाग ने कहा कि परीक्षाओं से ठीक पहले शिक्षकों का तबादला करना छात्रों और शिक्षा व्यवस्था दोनों के लिए नुकसानदायक है. इससे पढ़ाई प्रभावित होगी.