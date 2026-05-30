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टीचर ललित हत्याकांड: चरखी दादरी पुलिस और बमादशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से दो आरोपी घायल

शनिवार को चरखी दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल. टीचर ललित की हत्या का आरोप.

Encounter in Charkhi Dadri
Encounter in Charkhi Dadri (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 30, 2026 at 1:00 PM IST

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चरखी दादरी: शनिवार को चरखी दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें हिरासत में लेकर पुलिस ने चरखी दादरी के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया. प्राथमिक उपचार देने के बाद बदमाशों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया. अभी तक की जांच में सामने आया है कि पकड़े गए दोनों बदमाश बहुचर्चित बौंद कलां टीचर ललित हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं.

चरखी दादरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़: दोनों आरोपियों की पहचान उजीत उर्फ बुच्चा और जितेंद्र उर्फ जीतू के रूप में हुई है. दोनों आरोपियों पर टीचर ललित की हत्या और कलानौर में मुकेश कुमार नाम के शख्स पर जानलेवा हमला करने का आरोप है. फिलहाल रोहतक पीजीआई में दोनों का इलाज जारी है. ठीक होने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि पूछताछ कर मामले में नए खुलासे हो सकें.

टीचर ललित हत्याकांड: चरखी दादरी पुलिस और बमादशों के बीच मुठभेड़ (ETV Bharat)

गुप्त सूचना पर पुलिस की कार्रवाई: डीएसपी कप्तान सिंह ने बताया कि "पुलिस की टीम को आरोपियों के बारे में सूचना मिली थी. जिसके बाद दो पुलिस टीमों का गठन किया गया. इसके बाद पुलिस ने खेतों में बने कोठड़े पर दबिश दी. पुलिस को देखते ही दोनों आरोपी भागने लगे. जब पुलिस की तरफ से उन्हें आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, तो उन्होंने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी. आरोपी लगातार पुलिस की टीम पर फायरिंग करते रहे."

मुठभेड़ के बाद दो आरोपी काबू: डीएसपी ने बताया "आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू ने सबसे पहले फायर किया. जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए. जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी और वो मौके पर गिर पड़ा. इसी दौरान दूसरा आरोपी अजीत उर्फ बुच्चा भी भागते हुए लगातार पुलिस पर फायरिंग करता रहा. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके भी बाएं पैर के घुटने के नीचे गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया."

टीचर ललित की हत्या का आरोप: मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की तरफ से 4 राउंड और पुलिस की तरफ से 3 राउंड फायर किए गए. डीएसपी कप्तान सिंह ने बताया कि "आरोपियों के कब्जे से 2 देसी पिस्तौल और 4 खाली कारतूस बरामद किए हैं. फिलहाल दोनों आरोपी अस्पताल में उपचाराधीन हैं. अस्पताल से छुट्टी मिलते ही दोनों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि पूरे आपराधिक नेटवर्क और हत्या की साजिश का खुलासा किया जा सके."

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