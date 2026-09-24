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गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ शिक्षक का नाम, कलेश्वर साहू ने तैयार किए 2 लाख 70 हजार सीड बॉल

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ शिक्षक का नाम ( Etv Bharat )

बिलासपुर : बिलासपुर जिले ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नया ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है. जनपद प्राथमिक शाला बिल्हा में पदस्थ शिक्षक कलेश्वर साहू ने अपनी निष्ठा और अथक परिश्रम से 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में अपना नाम दर्ज कराया है. साहू ने ग्रीष्मकालीन अवकाश और स्कूल समय के बाद अतिरिक्त समय निकालकर 3 माह में 2 लाख 70 हजार सीड बॉल तैयार किए, जिसे विश्व रिकॉर्ड के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली है.

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम शामिल

इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिक्षक कलेश्वर साहू को 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' का आधिकारिक प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया.इस दौरान गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की राज्य प्रभारी सोनल राजेश शर्मा भी मौजूद थीं.