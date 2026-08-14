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सिरोही में शिक्षक ने पहली कक्षा के छात्र को बेरहमी से पीटा!

सिरोही: शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पहली कक्षा के छात्र को बेरहमी से पिटने के आरोप का मामला सामने आया है. आरोप है कि छात्र से शिक्षक ने मारपीट की. घटना के बाद बच्चे के शरीर पर चोटों के निशान बताए जा रहे हैं. परिजनों के अनुसार, घटना के बाद वे रात 10 बजे थाने पहुंचे, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. परिजनों का आरोप है कि बाद में एक हेड कांस्टेबल ने मामले में समझौता करने का दबाव बनाया.

मामले की जानकारी सामने आने के बाद पूर्व विधायक संयम लोढ़ा छात्र के घर पहुंचे और बच्चे से मिलकर उसकी स्थिति जानी. इसके बाद वे छात्र और परिजनों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मामले की जानकारी दी. पूर्व विधायक लोढ़ा ने कहा, मासूम बच्चों से हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. शिक्षक का दायित्व बच्चों को शिक्षा, संस्कार और सुरक्षा देना है, ना कि मारपीट करना. पहली कक्षा के बच्चे से ऐसी घटना पूरी शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है.