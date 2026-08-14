सिरोही में शिक्षक ने पहली कक्षा के छात्र को बेरहमी से पीटा!
परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप-एक हेड कांस्टेबल ने मामले में समझौता करने का दबाव बनाया.
Published : August 14, 2026 at 4:38 PM IST
सिरोही: शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पहली कक्षा के छात्र को बेरहमी से पिटने के आरोप का मामला सामने आया है. आरोप है कि छात्र से शिक्षक ने मारपीट की. घटना के बाद बच्चे के शरीर पर चोटों के निशान बताए जा रहे हैं. परिजनों के अनुसार, घटना के बाद वे रात 10 बजे थाने पहुंचे, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. परिजनों का आरोप है कि बाद में एक हेड कांस्टेबल ने मामले में समझौता करने का दबाव बनाया.
मामले की जानकारी सामने आने के बाद पूर्व विधायक संयम लोढ़ा छात्र के घर पहुंचे और बच्चे से मिलकर उसकी स्थिति जानी. इसके बाद वे छात्र और परिजनों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मामले की जानकारी दी. पूर्व विधायक लोढ़ा ने कहा, मासूम बच्चों से हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. शिक्षक का दायित्व बच्चों को शिक्षा, संस्कार और सुरक्षा देना है, ना कि मारपीट करना. पहली कक्षा के बच्चे से ऐसी घटना पूरी शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है.
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इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने डिप्टी को मुकदमा दर्ज कराने, बच्चे का मेडिकल करवाने तथा आरोपी शिक्षक के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद लोढ़ा छात्र और उसके परिजनों के साथ जिला कलेक्टर से भी मिले और विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आरोपी शिक्षक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की. लोढ़ा ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी शिक्षक के खिलाफ सख्त कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की. इस दौरान सिरोही नगर कांग्रेस अध्यक्ष पुनीत कुमार जैन, शिवगंज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण रावल, शिवगंज नगर कांग्रेस अध्यक्ष हड़मत सिंह मेड़तिया आदि मौजूद थे.
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