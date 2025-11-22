शिक्षक-स्नातक MLC की मतदाता सूची 27 नवंबर को होगी पूरी, 6 जनवरी-26 को निर्वाचन आयोग करेगा अंतिम प्रकाशन
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक और खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के नए सिरे से (De-novo) पुनर्निर्माण के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने शेष कार्यक्रम का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है. इसमें खण्ड स्नातक के 5 निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी तथा खण्ड शिक्षक के 6 निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद एवं गोरखपुर-फैजाबाद शामिल हैं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के तहत पांडुलिपियों की तैयारी और आलेख्य नामावलियों का मुद्रण 27 नवम्बर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद 02 दिसम्बर 2025 को निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा. पात्र नागरिक 02 से 16 दिसम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. सभी दावों-आपत्तियों का निस्तारण 30 दिसम्बर 2025 तक पूरा कर अनुपूरक सूची जारी की जाएगी.
अन्तिम निर्वाचक नामावलियां 06 जनवरी 2026 को प्रकाशित होंगी, जिसके बाद संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आगे की चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी. समाजवादी पार्टी ने अब तक सभी निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है. बीजेपी ने अब तक एमएलसी खंड स्नातक और खंड शिक्षक चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है.
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव को समाजवादी पार्टी ने दोबारा प्रत्याशी घोषित किया है. वहीं आशुतोष सिन्हा और मान सिंह को भी दोबारा प्रत्याशी बनाया है. पिछले चुनाव में इन प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी. इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पीडीए के नाम एकजुट मतदान का नारा दिया है.
