सस्पेंड होने के बाद भी नहीं सुधरे मास्टर साहब, नशे में धुत होकर फिर पहुंच गए स्कूल

उमरिया जिले के मानपुर जनपद पंचायत के करौंदी टोला स्कूल का मामला. कुर्सी पर नशे में धुत होकर आराम फरमाते दिखे शिक्षक.

Teacher found drunk in Umaria
नशे में धुत शिक्षक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read
उमरिया: उमरिया जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को बयां कर रहा है. वीडियो में एक शिक्षक कुर्सी नशे में धुत होकर आराम फरमा रहे हैं. वीडियो अब वायरल हो रहा है, और देखने वाला हर व्यक्ति सवाल भी खड़ा कर रहा है कि सरकारी स्कूलो में क्या ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था है.

जब नशे धुत में मिला शिक्षक

उमरिया जिले के मानपुर जनपद पंचायत में करौंदी टोला स्कूल है. जहां से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. जो जिले के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है. जन शिक्षा केंद्र बिजौरी की टीम ने जब प्राथमिक शाला का निरीक्षण किया तो यहां पदस्थ शिक्षक चंद्रभान कोल नशे में कुछ इस तरह से धुत पाया गया कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा. निरीक्षण करने पहुंची टीम ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो वह बात करने लायक स्थिति में भी नहीं थे.

नशे में धुत शिक्षक का वीडियो वायरल (ETV Bharat)

अभिभावकों ने जताई नाराजगी

अभिभावक अभयराज सिंह समेत कई अभिभावकों ने बताया कि इन शिक्षक के लिए यह नई बात नहीं है. कई दिनों से वह इसी अवस्था में स्कूल पहुंच रहे हैं. कई बार इस शिक्षक को समझाने का प्रयास किया गया लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं हुआ.

पंचनामा भी तैयार किया गया

इस घटना के बाद गांव के लोग, जन शिक्षक, रोजगार सहायक, रसोइया और सरपंच मौखिक तौर पर उपस्थित हुए. पूरे मामले का पंचनामा भी बनाया गया है. गांव के लोगों का कहना है क्या वे इसकी लिखित शिकायत आगे तक भेजेंगे.

मानपुर के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पीवी प्रजापति का कहना है कि आधिकारिक रूप से मामला अब तक उनके संज्ञान में नहीं आया है. चंद्रभान कोल पहले भी इसी वजह से सस्पेंड हो चुके हैं. बहाली के बाद उनकी पोस्टिंग करौंदी टोला स्कूल में की गई थी. उनका कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आदेश मिलते ही आगे का एक्शन लिया जाएगा.

