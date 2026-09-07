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फर्जी डीएड डिग्री पर नौकरी करने वाला शिक्षक निलंबित, बलौदा बाजार जिला प्रशासन का एक्शन

2011 में आरोपी की वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति हुई. 11 साल बाद दोबारा आरोपी ने डीएड किया तो खुला राज. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट.

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जिला प्रशासन का एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2026 at 9:13 PM IST

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बलौदा बाजार: फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी हासिल करने के केस में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर कसडोल विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला कंजिया में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) रामेश्वर प्रसाद साहू को निलंबित कर दिया. शिक्षक पर 2011 में शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति के लिए कथित तौर पर फर्जी डीएड अंकसूची और प्रमाण पत्र देने का आरोप है.

प्रशासनिक जांच में सामने आए दस्तावेजों ने नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. जांच के दौरान जिस प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक ने नौकरी हासिल की थी, उसकी सील में ऐसा तथ्य दर्ज मिला जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं रहा, इसी बिंदु ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया.

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फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वाला शिक्षक निलंबित

पूरे घटनाक्रम की शुरुआत पिसीद के कसडोल से हुई, जहां शिकायतकर्ता हेमदास मानिकपुरी ने कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन देकर इस बात की शिकायत की. शिकायत में हेमदास मानिकपुरी ने बताया कि आरोपी रामेश्वर प्रसाद साहू ने वर्ष 2011 में फर्जी डीएड अंकसूची के आधार पर शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति प्राप्त की. शिकायत में डीएड अंकसूची के सत्र 2008 और रोल नंबर 47240442 का उल्लेख था. शिकायत के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित दस्तावेजों की जांच कराने के निर्देश दिए.


11 साल बाद दोबारा किया डीएड, यहीं से गहराया संदेह

जांच में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया कि जिस शिक्षक ने वर्ष 2011 में डीएड प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षाकर्मी के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी, उसने नियुक्ति के करीब 11 साल बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर से दोबारा डीएड क्यों किया. यहीं से पुराने प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल खड़े हुए. प्रशासन ने नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच कराई.


प्रमाण पत्र पर लगी सील, जिसने खोल दी पोल

कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कसडोल और विकासखंड शिक्षा अधिकारी कसडोल द्वारा मामले की जांच की गई. जांच में सामने आया कि शिक्षक ने 4 जनवरी 2011 को कार्यभार ग्रहण करते समय जो डीएड प्रमाण पत्र अटैच किया था, उसकी सील पर जिला बलौदा बाजार अंकित था. यह तथ्य जांच का बेहद महत्वपूर्ण बिंदु बना, क्योंकि बलौदा बाजार जिला वर्ष 2012 में अस्तित्व में है. यानी जिस दस्तावेज को शिक्षक ने वर्ष 2011 में अपनी नियुक्ति के समय पेश किया, उसमें ऐसे जिले का नाम अंकित था जिसका गठन ही उसके बाद हुआ था. जांच में एक अन्य प्रतिवेदन की सील पर 'जिला रायपुर' अंकित होने की बात भी सामने आई. इन गलतियों के आधार पर दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल खड़े हुए.

जांच रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने लिया एक्शन

जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षक के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के खिलाफ पाया गया. इसके बाद जिला प्रशासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत रामेश्वर प्रसाद साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी हुया. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केस केवल निलंबन तक सीमित नहीं रहेगा, संबंधित शिक्षक के खिलाफ पृथक से विभागीय जांच भी होगी.


निलंबन के दौरान कहां रहेगा मुख्यालय ?

निलंबन अवधि के दौरान सहायक शिक्षक रामेश्वर प्रसाद साहू का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पलारी निर्धारित किया गया. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.

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