CGTET EXAM के लिए व्यापमं की नई गाइडलाइन, परीक्षा देने से पहले जान लें नियम

जारी दिशा निर्देशित के अनुसार परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरु होने के 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा, ताकि उनका मंडल के निर्देशानुसार फ्रिस्किंग (भौतिक रूप से जांच) तैनात महिला और पुरुष पुलिस कर्मी कर सकें.साथ ही मूल फोटो युक्त पहचान पत्र को भी लाना अनिवार्य रहेगा.यदि कोई अभ्यर्थी मूल पहचान पत्र नहीं लाता है तो उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा. मंडल के निर्देशों के अनुसार सभी परीक्षार्थियों को अपने लिए निर्धारित परीक्षा केंद्र का प्रत्यक्ष अवलोकन कर लें ताकि उन्हें परीक्षा दिवस को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.

रायगढ़ : रायगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. रायगढ़ जिले में प्रथम पाली में 30 परीक्षा केंद्र और द्वितीय पाली में 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं .

परीक्षा दिवस को परीक्षा शुरु होने के 30 मिनट पहले ही मुख्य द्वार बंद कर दिए जाएंगे. 01 फरवरी 2026 को प्रथम पाली सुबह 09.30 बजे से शुरु होगी, इसलिये 30 मिनट पहले सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा. इसी तरह द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे शुरु होगी, इसलिए 30 मिनट पहले दोपहर 2.30 बजे परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद होगा.

पहनने होंगे चप्पल और हल्के रंग के कपड़े

व्यावसायिक परीक्षा मंडल के निर्देशानुसार परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को हल्के रंग की आधी बांह वाले कपड़े पहनकर आना होगा. काले, गहरे नीले, गहरा हरा, जामुनी, मैंरून, बैंगनी रंग और गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा. केवल साधारण स्वेटर (बिना पॉकेट के) अनुमति होगी. सुरक्षा जांच के समय स्वेटर को उतारकर सुरक्षाकर्मी से जांच करना होगा, स्वेटर में हल्के रंग और आधे बाँह का बंधन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त फुटवियर के रूप में केवल चप्पल पहन कर आने की अनुमति होगी एवं कान में किसी भी प्रकार की आभूषण पहनना वर्जित रहेगा। परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णता वर्जित रहेगा।

नोडल और सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए धनराज मरकाम, डिप्टी कलेक्टर मोबाइल नंबर - 97535-36151 को नोडल अधिकारी और भुवनेश्वर पटेल, प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल पुसल्दा मोबाइल नंबर-70000-81311, बाबू लाल पटेल, व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल मिडमिडा, मोबाइल नंबर 97552-15616 और निराकार पटेल, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांदमारी मोबाइल नम्बर-96694-69444 को सहायक नोडल नियुक्त किया है. परीक्षा केंद्रों तक गोपनीय सामग्री के परिवहन और सतत निरीक्षण के लिये दोनों पालियों में संचालित परीक्षा केंद्रों के लिए जिला प्रशासन रायगढ़ की ओर से ऑब्जर्वर क्रमांक 01 और समन्वयक संस्था किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ ऑब्जर्वर क्रमांक 02 की नियुक्ति की जा चुकी है.



