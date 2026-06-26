जहां चाह वहां राह: रिटायर्ड टीचर ने खोजे बंद पड़े 50 कुएं, जांजगीर चांपा में जल संकट के बीच अच्छी खबर
कलेक्टर और विधायक ने कहा कि कुएं को संरक्षित किया जाए तो जल संकट की समस्या से बचा जा सकता है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 26, 2026 at 7:36 PM IST
जांजगीर चांपा: कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है. कुछ ऐसा ही हुआ अकलतरा में जहां जल संकट से जूझ रहे एक रिटायर्ड शिक्षक ने 50 बंद पड़े कुएं खोज निकाले. इसे आविष्कार तो नहीं कहेंगे, लेकिन जल संकट से जूझ रहे अकलतरा के लोगों के लिए ये किसी आविष्कार से कम भी नहीं है. रिटायर्ड शिक्षक ने जिन पचास बंद पड़े कुओं को खोज निकाला है, वो शहर के अलग-अलग हिस्सों में हैं. इन कुओं में पानी का स्रोत तो है लेकिन लोगों ने कचरा डालकर इन कुओं को बंद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है.
रिटायर्ड टीचर ने खोजे बंद पड़े 50 कुएं
शिक्षक ने अब जिला प्रशासन से मांग की है कि वो इन बंद पड़े कुओं का जिर्णोद्धार करें ताकि जल संकट की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत मिले. शिक्षक रमाकांत सिंह कहते हैं, कई सालों से गर्मी के दिनों में अकलता जल संकट से जूझ रहा है. ऐसे में इन बंद पड़े कुओं को अगर फिर से साफ कर इस्तेमाल में लाया जाए तो लोगों को काफी राहत मिलेगी.
पीएम मोदी की अपील का असर
रमाकांत कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर जल संकट के उपाए सुझा सकते हैं, तो हम अपने इलाके में रहते हुए इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं खोज सकते. रमाकांत कहते हैं कि पीएम मोदी की बातों को सुनकर उनके मन में ख्याल आया कि वो जल संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं. इसके बाद उन्होने शहरभर में बंद पड़े कुओं की खोजबीन शुरू कर दी. रमाकांत कहते हैं कि इन कुओं के पानी का इस्तेमाल हम पीने के अलावा कई और कामों में ला सकते हैं. जरुरत के मुताबिक फिर इन कुओं के पानी को ट्रीट कर पीने के काम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. रमाकांत कहते हैं कि अगर पाइप लाइन के जरिए इन कुओं को वार्डों से जोड़ दिया जाए तो काफी हद तक पानी की किल्लत यहां खत्म हो सकती है.
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल संकट को लेकर चिंतित हैं तो हमारी भी फर्ज बनता है कि हम जल संकट को दूर करने के लिए जो भी काम हो वो करें. इन पचास कुओं को अगर साफ कर दिया जाए तो काफी हद तक पानी की किल्लत कई वार्डों में खत्म हो जाएगी: रमाकांत सिंह, रिटायर्ड शिक्षक
कलेक्टर ने दिया भरोसा
अकलतरा में बढ़ते जलसंकट को लेकर जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन भी परेशान है. स्थानीय विधायक राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि उनके भी पैतृक घर मे कुआं खुदवाया गया था, जिसका पानी आज भी पीने के उपयोग में लाया जाता है. कलेक्टर ने भी कुएं की खोज और उसके पानी को लेकर कहा कि हम जल्द ही पीएचई विभाग से कहेंगे कि पानी की जांच करें और ये बताएं कि उसका पानी इस्तेमाल के लायक है या नहीं.
हमारे घर में भी कुआं रहा है. हम बचपन में कुएं का पानी पीकर ही बड़े हुए हैं. ये एक अच्छी पहल साबित हो सकती है, जल संकट से निपटने के लिए: राघवेन्द्र सिंह, विधायक अकलतरा
हां शहर में कई ऐसे कुएं हैं जो बंद पड़े हैं या कहें कि उनका इस्तेमाल नहीं होता है. कुओं में गंदगी का अंबार भरा पड़ा है. कुओं को साफ कर अगर इसका पानी लोगों के घरों तक पहुंचे तो जल संकट दूर हो सकता है: जन्मेजय महोबे, कलेक्टर जांजगीर
परंपरागत जल स्रोतों पर फिर से बढ़ेगी निर्भरता
अकलतरा में भीषण जलसंकट गर्मी के दिनों में हर साल होता है. पचास बंद पड़े कुओं के मिलने से अब लोगों को ये उम्मीद जगी है कि पानी की किल्लत दूर सकती है. अब देखना ये है कि इन परंपरागत जल स्रोतों को कबतक साफ कर इस्तेमाल में लाया जाता है.
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