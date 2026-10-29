ETV Bharat / state

जिम में एक्सरसाइज करते वक्त शिक्षक की मौत, डॉक्टर से जानें सर्दी में सुबह-सुबह क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा?

घुमारवीं: हिमाचल प्रदेश के घुमारवीं में जिम में एक्सरसाइज करते समय 50 वर्षीय निजी स्कूल शिक्षक विशाल कौंडल की अचानक तबीयत बिगड़ी और पलक झपकते ही मौत हो गई. ये पहला मामला नहीं है, बल्कि, देश के विभिन्न राज्यों में हाल के दिनों में चलते-फिरते, उठते-बैठते, जिम में एक्सरसाइज करते हुईं ऐसी कई मौत की घटनाओं ने झकझोर कर रख दिया है, डॉक्टर ने बताया है कि आखिर सर्दी के मौसम में सुबह-सुबह हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ जाता है.

घुमारवीं में जिम में कसरत करते समय 50 वर्षीय निजी स्कूल शिक्षक विशाल कौंडल की अचानक तबीयत बिगड़ने और मौत होने की घटना ने इस विषय को फिर चर्चा में ला दिया है. बीएमओ घुमारवीं डॉ. अनुपम शर्मा ने बताया कि, प्रारंभिक दृष्टि में शिक्षक की मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो पाएगा कि मौते के पीछे क्या कारण रहा.

आईजीएमसी के पूर्व एमएस डॉ. रमेश चंद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, "अचानक दिल का काम करना बंद हो जाना ये कोई लंबी बीमारी का हिस्‍सा नहीं है, इसलिए ये दिल से जुड़ी बीमारियों में सबसे खतरनाक माना जाता है. लोग अक्सर कार्डियक अरेस्ट को दिल का दौरा पड़ना समझते हैं लेकिन ये उससे अलग है. कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब दिल शरीर के चारों ओर खून पंप करना बंद कर देता है. मेडिकल टर्म में कहें तो "हार्ट अटैक सर्कुलेटरी" समस्या है जबकि कार्डियक अरेस्ट , "इलेक्ट्रिक कंडक्शन" की गड़बड़ी की वजह से होता है. 'कार्डियक अरेस्ट' में दिल का ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से बंद हो जाता है. दिल के अंदर वेंट्रीकुलर फिब्रिलेशन (अचानक ही अनियन्त्रित ह्रदय कंपन ) पैदा हो जाने से इसका असर दिल की धड़कन पर पड़ता है. इसलिए कार्डियक अरेस्ट में कुछ ही मिनटों में मौत हो सकती है."

बीएमओ घुमारवीं डॉ. अनुपम शर्मा ने कहा कि, ठंड के मौसम में सुबह व्यायाम करने वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए. मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते समय गर्म कपड़े पहनें. सिर पर टोपी लगाएं और कानों को ठंड से बचाकर रखें. अचानक ठंड के संपर्क में आने और बिना तैयारी के अधिक शारीरिक मेहनत करने से हृदय पर दबाव बढ़ सकता है. विशेष रूप से हृदय रोग से पीड़ित, उच्च रक्तचाप और अन्य जोखिम वाले लोगों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए.

डॉ. अनुपम शर्मा ने बताया कि, "सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सुबह के समय हृदय की सेहत को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. तापमान में गिरावट के दौरान शरीर की रक्त वाहिकाएं (Blood vessels) सिकुड़ सकती हैं, जिससे रक्तचाप बढ़ने और हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की आशंका रहती है. ऐसे में हृदय रोगियों और अधिक जोखिम वाले लोगों को सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक और जिम में कसरत करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए."

डॉ. रमेश चंद लिखते हैं, "कार्डियक अरेस्ट वैसे तो अचानक होता है. हालांकि, जिन्हें दिल की बीमारी होती है उनमें कार्डियक अरेस्ट की आशंका अधिक होती है. कभी-कभी कार्डियक अरेस्ट से पहले छाती में दर्द, सांस लेने में परेशानी, पाल्पीटेशन, चक्कर आना, बेहोशी, थकान या उच्च रक्तचाप, ब्लैकआउट हो सकता है."

इन लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक

डॉ. अनुपम शर्मा के अनुसार, हृदय संबंधी समस्याओं के लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. सीने में जकड़न या दर्द, सांस लेने में परेशानी, अचानक कमजोरी, चक्कर और ठंडा पसीना आना हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं. कुछ लोगों में सीने में तेज दर्द के बिना भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं. ऐसे लक्षण होने पर तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें. हार्ट अटैक की आशंका होने पर खुद वाहन चलाकर अस्पताल जाने के बजाय एंबुलेंस की मदद लेना बेहतर है.

बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में न लें सप्लीमेंट और इंजेक्शन

डॉ. अनुपम शर्मा ने बॉडी बिल्डिंग करने वाले युवाओं को भी आगाह किया कि, "जल्दी परिणाम पाने के लिए बिना चिकित्सकीय सलाह के सप्लीमेंट या इंजेक्शन का इस्तेमाल न करें. कुछ उत्पादों और स्टेरॉयड के अनियंत्रित इस्तेमाल से लिवर, किडनी, ब्लड प्रेशर और हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. फिटनेस के परिणाम धीरे-धीरे मिलते हैं. जल्द परिणाम पाने के चक्कर में स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. किसी भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने से पहले चिकित्सक से सलाह लें और संतुलित आहार, पर्याप्त नींद तथा नियमित व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं."

परिवार में पसरा मातम

घुमारवीं में बुधवार सुबह जिम में कसरत करते समय 50 वर्षीय निजी स्कूल शिक्षक विशाल कौंडल की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. वह गांव जोलपलाखी के रहने वाले थे और घुमारवीं में किराये के मकान में परिवार के साथ रहते थे. कसरत करते समय वह अचानक नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए. उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल घुमारवीं ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. विशाल कौंडल एक निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे. उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं. उनका बेटा पांचवीं कक्षा में पढ़ता है, जबकि बेटी 11वीं कक्षा की छात्रा है. पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. इस घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है.

ये भी पढ़ें: त्योहारों के सीजन में हाथ खाली, 5 महीने से रोजी-रोटी का संकट, क्या है शिमला के तहबाजारियों का पूरा मामला?

ये भी पढ़ें: शिमला में अब नहीं चढ़नी पड़ेगी चढ़ाई, पहाड़ों में ट्रैक पर चलेगी 'फ्यूनिकुलर ट्रेन', सीधे पहुंचाएगी रिज मैदान