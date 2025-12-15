सड़क हादसे में शिक्षक की मौत, परिजनों का हंगामा, पुलिस पर अभद्रता का आरोप
पेंड्रा में सड़क हादसे में शिक्षक की मौत हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 15, 2025 at 3:05 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही : पेंड्रा थाना क्षेत्र में बीती देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया. कार की टक्कर से सहायक शिक्षक जयराम कौशिक की इलाज के दौरान मौत हो गई. यह हादसा खुज्जी नदी के पास हुआ, जहां पर शिक्षक बाइक से पेंड्रा से अपने घर भाड़ी जा रहे थे.पुलिस के मुताबिक कार चालक की पहचान कर ली गई है,जो फिलहाल फरार है.
बिलासपुर ले जाते वक्त तोड़ा दम
पेंड्रा में रविवार रात तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सहायक शिक्षक जयराम कौशिक गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी तेज थी कि शिक्षक का पैर अलग हो गया जबकि उनकी दिव्यांग बेटी सुषमा और बेटा रुपेश के पैर में भी गंभीर चोट आई. तीनों घायलों को परिजनों ने निजी साधन से तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद शिक्षक जयराम कौशिक को बिलासपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन बिलासपुर पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया.
हादसे में दो बच्चे भी घायल
वहीं हादसे में घायल दोनों बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है, जिनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है. घटना के बाद कार चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. इस बात से आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग जिला अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया.
हादसे के बाद समय पर मदद नहीं मिली और पुलिस की कार्रवाई भी संतोषजनक नहीं रही. बिना एफआईआर दर्ज किए पुलिस मौके से गाड़ी हटाने लगी.हम लोगों ने जब रोका तो उल्टा हमें ही अपशब्द कहने लगे.हम आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं- शंकर लाल सोनवानी, पीड़ित
फरार कार चालक की तलाश जारी
सूचना मिलते ही पेंड्रा थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है.
मामले में अपराध दर्ज कर जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.पुलिस फिलहाल फरार आरोपी की तलाश कर रही है - श्याम सिदार, एसडीओपी
इस दर्दनाक घटना के बाद मृतक के गृह ग्राम में शोक और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय नागरिकों ने भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
बेरोजगारी भत्ते पर सरकार और विपक्ष आमने सामने, भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, जवाब से भड़की कांग्रेस
धमतरी के गंगरेल डैम में बन रहा नया पर्यटन स्थल, ठेमरी आईलैंड को किया जा रहा डेवलप, ड्रोन से मैपिंग भी हुई
नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2025, देशभर से ट्रांसजेंडर खिलाड़ी होंगे शामिल