सड़क हादसे में शिक्षक की मौत, परिजनों का हंगामा, पुलिस पर अभद्रता का आरोप

गौरेला पेंड्रा मरवाही : पेंड्रा थाना क्षेत्र में बीती देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया. कार की टक्कर से सहायक शिक्षक जयराम कौशिक की इलाज के दौरान मौत हो गई. यह हादसा खुज्जी नदी के पास हुआ, जहां पर शिक्षक बाइक से पेंड्रा से अपने घर भाड़ी जा रहे थे.पुलिस के मुताबिक कार चालक की पहचान कर ली गई है,जो फिलहाल फरार है.





बिलासपुर ले जाते वक्त तोड़ा दम

पेंड्रा में रविवार रात तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सहायक शिक्षक जयराम कौशिक गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी तेज थी कि शिक्षक का पैर अलग हो गया जबकि उनकी दिव्यांग बेटी सुषमा और बेटा रुपेश के पैर में भी गंभीर चोट आई. तीनों घायलों को परिजनों ने निजी साधन से तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद शिक्षक जयराम कौशिक को बिलासपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन बिलासपुर पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

हादसे में दो बच्चे भी घायल

वहीं हादसे में घायल दोनों बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है, जिनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है. घटना के बाद कार चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. इस बात से आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग जिला अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया.