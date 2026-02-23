ETV Bharat / state

बुलंदशहर में बोर्ड परीक्षा के दौरान क्लास रूम में टीचर की मौत, हार्ट अटैक की आशंका

अंग्रेजी की परीक्षा में ड्यूटी लगी थी : इन दिनों इलाहाबाद बोर्ड परीक्षा में उनकी गांधी बाल निकेतन विद्यालय में ड्यूटी लगी थी. सोमवार सुबह साढ़े 7 बजे 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा शुरू हुई थी. परीक्षा के दौरान सभी बच्चे अपनी शीट पर बैठ चुके थे. वह अभी एक ही बच्चे की अटेंडेंस लगा पाए थे कि यह हादसा हो गया.

शिक्षक की पहचान सुरेंद्र पाल सिंह के रूप में हुई: शिक्षक की पहचान सुरेंद्र पाल सिंह के रूप में हुई है. यह वाकया शहर के गांधी बाल निकेतन विद्यालय का है. सुरेंद्र पाल सिंह खवाजपुर मीरपुर के रहने वाले थे. वह मुंशीलाल करतार सिंह इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर तैनात थे.

क्लासरूम में मचा हड़कंप: यह देख क्लासरूम में मौजूद बच्चे पूरी तरह सहम गए. बच्चों ने तुरंत कॉलेज स्टाफ को जानकारी दी और मदद के लिए बुलाया. साथी टीचर उन्हें उठाकर आनन-फानन में पास के अस्पताल लेकर गए. जहां डॉक्टरों ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

बुलंदशहर: बुलंदशहर में बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी करते-करते 55 साल के एक प्राइवेट टीचर की हार्ट अटैक से मौत हो गई. टीचर की परीक्षा की पहली पाली में ड्यूटी थी. सोमवार सुबह वह हाईस्कूल के परीक्षार्थियों की अटेंडेंस लगा रहे थे. उसी दौरान अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ और वह कुछ ही पलों में गिर पड़े.

डीआईओएस ने की मौत की पुष्टि: जिला विद्यालय निरीक्षक विनय कुमार ने शिक्षक की मौत की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि सुरेंद्र पाल सिंह बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी पर तैनात थे. सुबह जब वह ड्यूटी पर आए, तो वह बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे थे. क्लास रूम में अचानक खड़े-खड़े गिरने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित किया: सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टाफ उन्हें 500 मीटर दूर जिला अस्पताल ले गए थे. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार शुरुआती लक्षण हार्ट अटैक के लग रहे हैं. हालांकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का असल कारण स्पष्ट हो सकेगा.

परिवार में पत्नी दो बेटे और दो बेटियां हैं: सुरेंद्र पाल सिंह के परिवार में पत्नी अनीता देवी के अलावा दो बेटे और दो बेटियां हैं. उनकी सबसे बड़ी बेटी हितेश की शादी हो चुकी है. उनसे छोटे बेटे का नाम कपिल है. छोटी बेटी कीर्ति बीएड की पढ़ाई कर रही है और सबसे छोटा बेटा ध्रुव पॉलिटेक्निक कर रहा है.

घर पर मोबाइल भूल गये थे: बड़े बेटे कपिल कुमार ने बताया कि पापा रोज की तरह ही घर से निकले थे. वह पूरी तरह स्वस्थ थे लेकिन आज अपना मोबाइल घर पर ही भूल गए थे. कपिल ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि पापा के मोबाइल पर स्कूल से कॉल आया. स्टाफ ने बताया कि उनके पापा की तबीयत खराब है. स्टाफ ने जानकारी दी कि उन्हें जिला अस्पताल लेकर जा रहे हैं. सूचना मिलते ही परिवार के लोग तुरंत अस्पताल की ओर भागे. वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें- उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर्स पर एक और FIR; गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर नामजद



