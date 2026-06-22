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बलौदाबाजार में 26 साल की शिक्षिका ने दी जान, कारणों की जांच में जुटी पुलिस

बलौदाबाजार में 26 साल की शिक्षिका ने दी जान, कारणों की जांच में जुटी पुलिस ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक शिक्षिका अपने निवास पर अकेली थीं. इसी दौरान उन्होंने अपनी जान दे दी. जब काफी देर तक कमरे से कोई गतिविधि नहीं हुई तो आसपास के लोगों को संदेह हुआ. इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. कमरे का दरवाजा खोलने पर शिक्षिका की लाश मिली.

बलौदाबाजार: जिले के सिविल लाइन क्षेत्र में एक युवा शिक्षिका ने अपनी जान दे दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान कुमारी काजल ठाकुर (26 वर्ष) के रूप में हुई है. वह बलौदाबाजार के चांपा स्कूल में व्यवसायिक शिक्षिका के रूप में कार्यरत थीं. बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष ही उनकी संविदा शिक्षिका के रूप में नियुक्ति हुई थी और वे लगातार स्कूल में अपनी सेवाएं दे रही थीं.

नहीं मिला सुसाइड नोट

पुलिस ने कमरे से मिले साक्ष्यों को एकत्रित किया है. थाना प्रभारी लखेश केवट ने बताया कि फिलहाल पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के पीछे कोई व्यक्तिगत, पारिवारिक या अन्य क्या कारण था. फिलहाल घटनास्थल से किसी प्रकार का आधिकारिक सुसाइड नोट मिलने की पुष्टि नहीं हुई है.

पिछले वर्ष हुई थी नियुक्ति

जानकारी के अनुसार काजल ठाकुर ने पिछले वर्ष ही संविदा व्यवसायिक शिक्षिका के रूप में स्कूल में कार्यभार संभाला था. कम उम्र में शिक्षण कार्य से जुड़ी काजल के निधन की खबर से स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों में भी शोक का माहौल है. सहकर्मियों और परिचितों के मुताबिक वह अपने कार्य को लेकर गंभीर और शांत स्वभाव की थीं.

परिजनों से पूछताछ

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. वहीं मृतका के परिजनों और परिचितों से पूछताछ कर आत्महत्या के संभावित कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है. थाना प्रभारी लखेश केवट का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्पष्ट स्थिति सामने आ पाएगी.

पुलिस जांच जारी

फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. आत्महत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा. इस दुखद घटना ने एक बार फिर युवा वर्ग में बढ़ते मानसिक और सामाजिक दबावों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.