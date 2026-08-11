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5 साल की मासूम बेटी के सामने शिक्षक की पत्थरों से कुचलकर बेरहमी से हत्या, इलाके में हड़कंप

ललितपुर में पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम, गंभीर हालत में ग्वालियर ले जाते समय मौत

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 3:52 PM IST

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ललितपुर : जनपद में पुरानी रंजिश के चलते एक शिक्षक की हत्या का मामला सामने आया है. पिकअप सवार दबंगों ने रास्ता रोककर शिक्षक और उनकी बेटी के साथ मारपीट की थी. इस दौरान सिर में पत्थर लगने से शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया था. इलाज के लिए उसे झांसी से ग्वालियर ले जाया जा रहा था, जहां देर रात रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, घटना कोतवाली सदर थाना क्षेत्र की है, जहां ग्राम झरकौन निवासी शिक्षक अभय सिंह सोमवार को स्कूल की छुट्टी के बाद अपनी पांच वर्षीय बेटी भाग्यश्री और साथी शिक्षक महिपाल के साथ घर लौट रहे थे. इसी दौरान कचनौंदा कला-खोखरा मार्ग पर गढाघाट पेट्रोल पंप के पास पिकअप सवार तुलसी, चंदन, मोरसिंह, मनोहर, राजेश और देवेंद्र सहित अन्य लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया. उसके बाद आरोपियों ने शिक्षक से रुपये मांगे.

पैसे देने से मना करने पर आरोपियों ने गाली देना शुरू कर दिया, फिर मारपीट भी शुरू कर दी. बेटी के चिल्लाने और विरोध करने पर आरोपियों ने उसकी भी पिटाई कर दी. इसी दौरान शिक्षक के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. जब तक वहां अन्य राहगीर पहुंचे आरोपी मौके से भाग गए.

घायल शिक्षक को जिला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. फिर झांसी से चिकित्सकों ने ग्वालियर ले जाने को कह दिया. ग्वालियर ले जाते समय देर रात रास्ते में शिक्षक ने दम तोड़ दिया.

वहीं, घायल बेटी का उपचार जिला मेडिकल कॉलेज में जारी है. शिक्षक के साले केहर सिंह की तहरीर पर कोतवाली सदर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है. पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार ने बताया कि अभय सिंह की मौत हो गई है. परिजनों की तहरीर पर 6 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जांच के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.

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