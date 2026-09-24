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एटा में अज्ञात वाहन की टक्कर से शिक्षक की मौत, परिवार में कोहराम

पिलुआ थाना क्षेत्र के भदुआ गांव के समीप हादसा, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

सड़क हादसे में शिक्षक की मौत
सड़क हादसे में शिक्षक की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 2:09 PM IST

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एटा: जनपद में पिलुआ थाना क्षेत्र के भदुआ गांव के समीप बुधवार देर रात एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार शिक्षक की मौत हो गई. सुचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल शिक्षक को उपचार के लिए एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां के चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम है.

पिलुआ थाना प्रभारी संदीप राणा के अनुसार, कासगंज के सुमंत कॉलेज में शिक्षक के पद पर कार्यरत राहुल रोज की तरह गुरुवार शाम कॉलेज के किसी काम से अलीगढ़ गए थे. वहां से देर रात बाइक से एटा अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान पिलुआ क्षेत्र में भदुआ गांव के समीप हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि राहुल हवा में उछल कर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया.

अज्ञात वाहन की टक्कर से शिक्षक की मौत (VIDEO Credit: ETV Bharat)
मामले की सुचना राहगीरों ने पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल राहुल को तत्काल जिला मेडिकल कॉलेज में भत्ती कराया, जहां के चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरु कर दी.हादसे की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजन जिला मेडिकल कॉलेज पहुंचे. शिक्षक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, जिससे हादसे में शामिल वाहन की पहचान की जा सके.

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