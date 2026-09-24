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एटा में अज्ञात वाहन की टक्कर से शिक्षक की मौत, परिवार में कोहराम

एटा: जनपद में पिलुआ थाना क्षेत्र के भदुआ गांव के समीप बुधवार देर रात एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार शिक्षक की मौत हो गई. सुचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल शिक्षक को उपचार के लिए एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां के चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम है.



पिलुआ थाना प्रभारी संदीप राणा के अनुसार, कासगंज के सुमंत कॉलेज में शिक्षक के पद पर कार्यरत राहुल रोज की तरह गुरुवार शाम कॉलेज के किसी काम से अलीगढ़ गए थे. वहां से देर रात बाइक से एटा अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान पिलुआ क्षेत्र में भदुआ गांव के समीप हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि राहुल हवा में उछल कर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया.