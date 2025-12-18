बिहार में डायट में प्रशिक्षण ले रहे शिक्षक की मौत, प्राचार्य पर गिरी गाज.. जानें पूरा मामला
बिहार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक की मौत से हड़कंप मच गया है. प्राचार्य पर गिरी गाज, जानें पूरा मामला-
शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में चल रहे प्रशिक्षण के दौरान एक शिक्षक की अचानक मौत हो गई. मौत की खबर फैलते ही सैकड़ों शिक्षकों ने सदर अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और डायट प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
शिक्षक की अचानक बिगड़ी तबीयत: मृतक शिक्षक की पहचान प्राथमिक विद्यालय जयमंगला में पदस्थापित 50 वर्षीय मनोज सिंह के रूप में हुई है. डायट में पांच दिवसीय प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा था. बुधवार शाम प्रशिक्षण के दौरान मनोज सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई. साथी शिक्षकों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. घटना से परिजनों में कोहराम मच गया.
खराब भोजन का विरोध करने पर लगा जुर्माना: साथी शिक्षकों ने आरोप लगाया कि डायट में परोसे जा रहे खराब भोजन का मनोज सिंह ने विरोध किया था. इस पर भोजन बनाने वाले कर्मियों से उनकी नोक-झोक हुई. बाद में केंद्र संचालक मिंटू कुमार ने मामला शांत कराया, लेकिन प्रधानाचार्य सुशांत सौरभ को जानकारी मिलते ही उन्होंने मनोज सिंह और एक अन्य शिक्षक पर स्पष्टीकरण मांगते हुए 4000-4000 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया. इससे दोनों शिक्षक तनाव में थे.
"शिक्षकों को लेकर प्रधानाचार्य का व्यवहार अच्छा नहीं था और वे लगातार हमें मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे. मनोज सर और मैंने खराब भोजन को लेकर सवाल उठाया था, जिसके बाद प्रधानाचार्य ने हमारे ऊपर 4000 रुपये का जुर्माना लगा दिया. इससे हम दोनों शिक्षक तनाव में थे."-प्रशिक्षण ले रहे शिक्षक
प्रधानाचार्य पर कार्रवाई की मांग: मौत की सूचना मिलते ही सैकड़ों शिक्षक सदर अस्पताल पहुंचे और प्रधानाचार्य सुशांत सौरभ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया. हंगामा बढ़ता देख टाउन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शिक्षकों को समझाकर शांत कराने में जुटी. इधर, एसडीओ भी सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी.
प्रधानाचार्य ने आरोपों को बताया बेबुनियाद: डायट प्रधानाचार्य सुशांत सौरभ ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया. उन्होंने कहा कि शाम में शिक्षक के अस्वस्थ होने की जानकारी मिलते ही उन्हें घर जाने की सलाह दी गई थी. उन्होंने मौत पर दुख जताया और कहा कि यह एक दुखद हादसा है.
"शाम को शिक्षक की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली थी, जिसपर उन्हें घर जानें को कहा गया था. रात को अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने से मौत हो गई. यह एक दुखद हादसा है."-सुशांत सौरभ, डायट प्रधानाचार्य
घटना से शिक्षक संगठनों में रोष: घटना के बाद जिले के शिक्षक संगठनों में रोष व्याप्त है. शिक्षकों ने प्रधानाचार्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है. एसडीओ की जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी. इस घटना ने डायट में प्रशिक्षण व्यवस्था और शिक्षकों के साथ व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
प्राचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश: आधिकारिक सूत्रों की माने तो पांच दिवसीय प्रशिक्षण में 180 शिक्षक शामिल हुए हैं, जिसमें अब तक प्राचार्य 86 शिक्षकों पर जुर्माना लगा चुके हैं. जिससे शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं इस मामले में एसडीओ रोहित कर्दम ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही जांच शुरू कर दी गई है. जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी इस मामले पर गंभीरता से जांच करने के लिए कहा गया है. साथ ही प्रथम दृष्टिया दोषी पाते हुए प्राचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया है.
"जांच शुरू कर दी गई है. जिला शिक्षा पदाधिकारी इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं. प्रथम दृष्टया जांच में प्राचार्य सुशांत सौरभ दोषी पाए गए हैं और उन पर केस दर्ज किया गया है."-रोहित कर्दम, एसडीओ
