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गढ़वा में टीचर ने छात्रा के साथ की शर्मनाक हरकत, पॉक्सो के तहत दर्ज हुआ मामला

गढ़वा के एक स्कूल शिक्षक पर छात्रा के साथ शर्मनाक हरकत करने का आरोप लगा है.

POCSO CASE IN GARHWA
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 3, 2026 at 8:30 PM IST

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गढ़वा: जिले के केतार थाना क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक की बेहद शर्मनाक हरकत सामने आई है. शिक्षा के मंदिर में ही प्रधानाध्यापक पर एक छात्रा को ब्लैकमेल कर छेड़खानी और अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है. स्थानीय लोगों ने प्रधानाध्यापक को छात्रा के साथ अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा.

घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने प्रधानाध्यापक की इसका कृत्य वीडियो बना लिया, जिसके बाद मामला प्रकाश में आया. यह वीडियो एक सप्ताह पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अब इसे वायरल किया जा रहा है. वीडियो में प्रधानाध्यापक विद्यालय के ही एक कमरे में छात्रा के साथ अश्लील हरकत करते नजर आ रहे हैं.

जिला शिक्षा अधीक्षक का बयान (ETV Bharat)

पीड़ित परिवार ने दर्ज कराई FIR, POCSO एक्ट के तहत मामला

घटना सामने आने के बाद पीड़ित लड़की के परिजनों ने केतार थाना में प्रधानाध्यापक के विरुद्ध POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने आरोपी प्रधानाध्यापक पर POCSO एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.

शिक्षा विभाग में हड़कंप, आला अधिकारी पहुंचे जांच के लिए

इस घटना से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. विभाग के आला अधिकारी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच में जुट गए हैं. जिला शिक्षा अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि जांच चल रही है और आरोपी शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.

SDPO का बयान

केतार थाना क्षेत्र के SDPO ने कहा कि पीड़ित छात्रा के परिजनों के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

शिक्षा का माहौल गंदा करने का आरोप

प्रधानाध्यापक पर आरोप है कि उन्होंने विद्यालय के माहौल को गंदा किया और अपनी सारी हदें पार कर दीं. शिक्षा के पवित्र मंदिर में हुई इस घटना ने स्थानीय स्तर पर आक्रोश पैदा कर दिया है. पुलिस और शिक्षा विभाग दोनों ही स्तर पर जांच जारी है.

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