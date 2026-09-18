रायपुर में टीचर की मिली डेडबॉडी, सिर पर गंभीर चोट के निशान
मृत शिक्षक की पहचान शिवकुमार चंद्राकर के रूप में हुई हैं, जो कुम्हारी के शासकीय स्कूल में पदस्थ था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 18, 2026 at 11:03 AM IST
रायपुर: आरंग थाना क्षेत्र में बनचरोदा के पास एक व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली. आरंग पुलिस टीम और फोरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंची.
बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात पुलिस को सूचना मिली की महानदी के किनारे सड़क पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. सिर पर गहरे चोट के निशान है, आसपास खून बिखरा पड़ा है. पास में ही एक बाइक खड़ी थी. पुलिस ने मृतक के शर्ट पेंट की जेब खंगाली तो उसकी पहचान शिवकुमार चंद्राकर के रूप में हुई, जो कुम्हारी के शासकीय स्कूल में पदस्थ था. मृत शिक्षक चंपारण के डंगनिया का रहने वाला था. शिक्षक किसान नेता रूपन चंद्राकर का भतीजा बताया जा रहा है.
पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने है कि शिक्षक के सिर पर गहरी चोट के निशान पाए गए. हत्या की आशंका है. जांच की जा रही है- श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक
फिलहाल पुलिस को इस मामले में कोई सुराग नहीं मिल पाया है. आरंग पुलिस की टीम घटनास्थल पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी जांच कर रही है. इस मामले से संबंधित साक्ष्य जुटाने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है. जांच के लिए रायपुर से डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम भी घटना स्थल पर पहुंची. पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी देने के साथ ही मर्ग पंचनामा की कार्यवाही पूरी करने के बाद डेडबॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है.