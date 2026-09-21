ETV Bharat / state

बिहार में सरकारी शिक्षक की मौत, परिजन बोले- निर्मम तरीके से हत्या की गई

रोह में सहायक शिक्षक की मौत से सनसनी फैल गई है. देवी स्थान के पास पैन में शव मिला है. रिपोर्ट- सोनू कुमार

Nawada Teacher Body Found
रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 21, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवादा : बिहार के नवादा में सरकारी शिक्षक की हत्या की गई है? सोमवार सुबह उनका शव जिले के रोह थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़रा गांव स्थित देवी स्थान के समीप एक पैन में पड़ा मिला. शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. घटना की जानकारी मिलते ही रोह थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

नवादा में शिक्षक का मिला शव

मृतक की शिनाख्त रतोई गांव निवासी सहायक शिक्षक कौशलेन्द्र कुमार नवीन के रूप में हुई है. कौशलेन्द्र कुमार नवीन मध्य विद्यालय बारापाण्डेय में सोशल साइंस विषय के सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे.

रात में निकले, अगले दिन मिली लाश

परिजनों के अनुसार, रविवार रात वे अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर निकले थे. देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई और उनकी खोजबीन शुरू की गई. सोमवार सुबह मड़रा गांव से शोर होने की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे, जहां देवी स्थान के समीप उनका शव मिला. वहीं पत्नी समेत पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल बना हुआ है.

''शव की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे भाई के साथ मारपीट की गई है. उसके नाक और मुंह से खून निकला हुआ था तथा माथे पर भी गहरी चोट के निशान दिखाई दे रहे थे.''- मृतक के बड़े भाई

Nawada Teacher Body Found
लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा- पुलिस

पुलिस अधिकारी के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, हालांकि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के आवेदन के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

''सोमवार सुबह करीब 7 बजे सूचना मिली थी कि एक पैन में शव पड़ा हुआ है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो मृतक के नाक से खून निकला हुआ था. घटनास्थल से दो बीयर की बोतल और खाने का डिब्बा भी बरामद हुआ है.''- शिवनाथ सिंह, रोह थाना के अपर थानाध्यक्ष

ये भी पढ़ें:-

बिहार में परीक्षा ड्यूटी से लौट रहे शिक्षक की पीट-पीटकर हत्या, शव रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन

बिहार की सरकारी शिक्षिका ने की आत्महत्या! पति के दोस्त ने खोले कई राज

बिहार में शिक्षक का शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

TAGGED:

MURDER IN NAWADA
नवादा में शिक्षक का शव मिला
शिक्षक की हत्या
BIHAR GOVERNMENT TEACHER
NAWADA TEACHER BODY FOUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.