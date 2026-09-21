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बिहार में सरकारी शिक्षक की मौत, परिजन बोले- निर्मम तरीके से हत्या की गई

नवादा : बिहार के नवादा में सरकारी शिक्षक की हत्या की गई है? सोमवार सुबह उनका शव जिले के रोह थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़रा गांव स्थित देवी स्थान के समीप एक पैन में पड़ा मिला. शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. घटना की जानकारी मिलते ही रोह थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

नवादा में शिक्षक का मिला शव

मृतक की शिनाख्त रतोई गांव निवासी सहायक शिक्षक कौशलेन्द्र कुमार नवीन के रूप में हुई है. कौशलेन्द्र कुमार नवीन मध्य विद्यालय बारापाण्डेय में सोशल साइंस विषय के सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे.

रात में निकले, अगले दिन मिली लाश

परिजनों के अनुसार, रविवार रात वे अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर निकले थे. देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई और उनकी खोजबीन शुरू की गई. सोमवार सुबह मड़रा गांव से शोर होने की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे, जहां देवी स्थान के समीप उनका शव मिला. वहीं पत्नी समेत पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल बना हुआ है.

''शव की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे भाई के साथ मारपीट की गई है. उसके नाक और मुंह से खून निकला हुआ था तथा माथे पर भी गहरी चोट के निशान दिखाई दे रहे थे.''- मृतक के बड़े भाई