शिक्षक दिवस: आंखों से देख नहीं सकते लेकिन दुनिया को सिखा रहे जीवन जीने का हुनर
अवतार कुमार गुप्ता सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि प्रेरणा का माध्यम हैं, जो स्पेशल छात्रों को जीना सिखा रहे. अतुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 5, 2026 at 10:12 AM IST
दुर्ग: अवतार कुमार गुप्ता, कैंप वन में रहते हैं और शासकीय स्कूल कैंप वन में टीचर हैं. अवतार कुमार गुप्ता अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन नौनिहालों को पढ़ने और दुनिया में जीने का हुनर बखूबी सिखा रहे हैं. अवतार कुमार गुप्ता से पढ़े बच्चे आज देश के कोने-कोने में बढ़िया नौकरी कर देश की सेवा में लगे हैं.
देख नहीं सकते लेकिन सिखाते हैं जीने का हुनर
शिक्षक अवतार कुमार गुप्ता कहते हैं कि बचपन में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्यांगता को कभी अपनी लाचारी नहीं बनने दिया. अपनी कमजोरी को उन्होने ढाल बनाने के बजाए तलवार बनाया और हालातों से लड़े. अवतार कुमार गुप्ता कहते हैं कि उन्होने ब्रेल लिपि की पढ़ाई कराने वाले स्कूल से शिक्षा दीक्षा हासिल की और पढ़ाई को अपना साथी बनाया. अवतार बताते हैं कि साल 2005 में उनका चयन एक शिक्षक के रुप में हुआ. जहां से उनका सफर दूसरों के भविष्य को गढ़ने के लिए शुरू हुआ.
दिव्यांगता को हराकर बने शिक्षक
आज अवतार कुमार गुप्ता ब्रेल लिपि के जरिए पहली से पांचवीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं. यानी जिन अक्षरों को दुनिया आंखों से पढ़ती है, उन्हें वे स्पर्श से महसूस कर बच्चों तक ज्ञान की रोशनी के रुप में पहुंचाते हैं. ब्रेल लिपि के शिक्षक अवतार बताते हैं कि स्कूल तक पहुंचने के लिए वे एक खास आधुनिक छड़ी का इस्तेमाल करते हैं. सेंसर से लैस यह छड़ी रास्ते में कोई व्यक्ति या वस्तु आने पर पहले ही चेतावनी देने लगती है, जिससे वो समय रहते सतर्क हो जाते हैं.
अकेले स्कूल जाते हैं अवतार
अवतार कहते हैं की दिव्यांगता को उन्होने कभी भी अपने जीवन की बाधा नहीं बनने दिया. उनका मानना है कि उनके जैसे लोगों के लिए एक अच्छा वातावरण बनाया जाना चाहिए, जहां सभी को समभाव से देखा जाए और समान मौका मिले. वो कहते हैं कि उनके जैसे लोगों के पास भी खास हुनर होता है, जरूरत बस उसके पहचान की है और मौका देने की है.
डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पर फोकस करने की मांग
अवतार चाहते हैं कि सरकार डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पर ध्यान दे. उनका कहना है कि अगर सरकारी वेबसाइटों को स्क्रीन रीडर फ्रेंडली बनाया जाए और JAWS तथा NVDA जैसे सॉफ्टवेयर पर ध्यान दिया जाए, तो दिव्यांगों को हर छोटे-बड़े काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
धार्मिक आयोजनों और प्रतियोगिताओं में लेते हैं अवतार हिस्सा
रामायण जैसी धार्मिक प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेने वाले अवतार कुमार गुप्ता का संदेश है की हिम्मत और लगन के साथ मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया जाए तो कोई भी अंधेरा किसी का रास्ता नहीं रोक सकती है.
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