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शिक्षक दिवस स्पेशल: डोलती नाव में नौनिहालों का भविष्य गढ़ने हर दिन निकलते हैं गुरुजी

बारिश में जब कोटरी नदी रौद्र रुप में होती है, तब इसे पार करना साक्षात मौत से सामना होता है. सुशील सलाम की रिपोर्ट.

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शिक्षक दिवस स्पेशल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 5, 2026 at 9:16 AM IST

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कांकेर: कोयलीबेड़ा के दुर्गम इलाकों से शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के समर्पण की तस्वीर सामने आई है, जो अपने आप में एक मिसाल पेश करती है. बारकोट प्राथमिक शाला के शिक्षक न केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, बल्कि अपनी जान को जोखिम में डालकर बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे हैं.

शहर से दूर, नदियों के पार—एक संघर्ष की कहानी

कोयलीबेड़ा विकासखंड के दूर-दराज के क्षेत्र में, बारकोट संगम घाट बरसात के मौसम में एक चुनौती बन जाता है. कोटरी नदी का जल स्तर बढ़ने पर शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन करने से कभी पीछे नहीं हटते. नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है.

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हरिश्चंद्र वैद्य की प्रेरणादायक कहानी

1998 से लगातार नाव के सहारे स्कूल पहुंचने वाले शिक्षक हरिश्चंद्र वैद्य कहते हैं, “डर तो लगता है, लेकिन बच्चों का भविष्य संवारने का जुनून इतना बड़ा है कि हर खतरे को मात कर देना ही हमारी जिम्मेदारी है.” उनके शब्दों में उस समर्पण की झलक मिलती है, जिसने उन्हें नदी की खौफनाक लहरों के बीच भी अपने दायित्व से नहीं डिगाया.

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शिक्षक दिवस 2026 स्पेशल (ETV Bharat)

असामान्य साहस की मिसाल

1998 में पहली बार नाव से नदी पार करने वाले हरिश्चंद्र के मुताबिक एक बार नाव पलटने का हादसा हुआ था, तब मुझे कमर में दर्द था, इसलिए पहले ही नदी पार कर लिया था.फिर भी, कभी-कभी नाव डूब जाती है, पर हिम्मत नहीं हारते.

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कठिनाइयों का सामना, और निरंतर प्रयास

शिक्षक लोकनाथ कुंभकार की कहानी भी प्रेरणादायक है,वे 2006 से इसी रास्ते से स्कूल आना-जाना कर रहे है. उनके अनुसार, कभी-कभी नाव डूब जाती है, पर वे तैर कर अपनी जान बचाते हैं.नदी पार करने के बाद भी, कई किलोमीटर का पैदल सफर उनके लिए आम बात है. उन्होंने खुद नाव चलाना भी सीख लिया है ताकि जरूरत पड़ने पर स्वयं नदी पार कर सकें.

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दूर-दराज के इलाकों में शिक्षक का संघर्ष

इन शिक्षकों का सफर आसान नहीं है.नदी का बहाव तेज हो, तो नाव का इस्तेमाल किया जाता है.जलस्तर अधिक होने पर नाव चलाना और नदी पार करना और भी कठिन हो जाता है.इसके बाद भी, शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभाने का जज्बा बनाए रखते हैं.

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प्रशासन की नजर में है समर्पण

जिला प्रशासन इन शिक्षकों के समर्पण को पहचानता है, कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा, “लगभग 30 शिक्षक पिछले 20-25 वर्षों से बिना सुरक्षा के, नदी और नाले पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं,यह हमारे लिए गर्व की बात है, पर यह भी जरूरी है कि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए.

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जिला प्रशासन नाव और लाइफ जैकेट जैसी सुरक्षा व्यवस्था करने पर काम करेगा, ताकि शिक्षकों का जीवन सुरक्षित हो सके: कुंदन कुमार, कलेक्टर

शिक्षा के लिए संकल्प सर्वोपरि

इस शिक्षक-दिवस पर, जब हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं, तो इन सच्चे नायकों की कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। दुर्गम इलाकों में शिक्षा का दीप जलाने वाले ये शिक्षक, नदियों के उफान, खतरों के बावजूद, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए डटे हैं.

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