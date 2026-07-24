अनुशासन के नाम पर काट डाले छात्रों के बाल, ब्लेड से ड्रेस भी फाड़ी, टीचर पर लगे गंभीर आरोप
अल्मोड़ा जिले के सल्ट में अनुशासन के नाम महिला टीचर ने बच्चों का एक तरह के कथित तौर पर शोषण करने का मामला सामने आया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 24, 2026 at 4:38 PM IST
अल्मोड़ा: उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड से बड़ी खबर सामने आई है. राजकीय इंटर कॉलेज बांगीधार में छात्रों के साथ कथित अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया, जिस वजह से गुरुवार को कॉलेज में हंगामा हुआ. आरोप है कि भूगोल विषय की प्रवक्ता ने अनुशासन के नाम पर पांच छात्रों के बाल कैंची से काट दिए और उनकी स्कूल ड्रेस ब्लेड से फाड़ दी.
इतना ही नहीं, दो छात्राओं ने नोटबुक के पन्ने फाड़ने के भी आरोप लगाए गए हैं. घटना से नाराज अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने विद्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है.
मामला सल्ट विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज बांगीधार का है. बताया जा रहा है कि बुधवार को अनुशासनहीनता के आरोप में पांच छात्रों को भूगोल विषय की प्रवक्ता आरजू अफरोज अंसारी ने कथित तौर पर दंडित किया. आरोप है कि इस दौरान छात्रों के बाल कैंची से काटे गए और स्कूल यूनिफॉर्म को ब्लेड से फाड़ दिया गया. वहीं दो छात्राओं की नोटबुक के पन्ने फाड़ने का भी आरोप है.
घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्रों के अभिभावकों में आक्रोश फैल गया. गुरुवार को बड़ी संख्या में अभिभावक, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी विद्यालय पहुंचे और करीब दो घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया.
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अनुशासन के नाम पर छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर शिक्षिका के खिलाफ कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग की. विश्व हिंदू परिषद की ओर से सल्ट थानाध्यक्ष कश्मीर सिंह और विद्यालय के प्रधानाचार्य को ज्ञापन भी सौंपा गया.
वहीं घटना के बाद शिक्षिका द्वारा प्रधानाचार्य को लिखित माफीनामा दिए जाने की बात सामने आई है. शिक्षिका आवश्यक कार्य का हवाला देते हुए अवकाश पर चली गईं. मामले को बढ़ता देख विद्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है. समिति को 26 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार विभागीय और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
सल्ट थाना प्रभारी कश्मीर सिंह का कहना है कि फिलहाल छात्रों के अभिभावकों की ओर से कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस ने कहा कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें---