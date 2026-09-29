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सुल्तानपुर में शिक्षक दंपति की निर्मम हत्या, विद्यालय परिसर में मिले शव, डीआईजी ने किया दौरा

निजी विद्यालय के परिसर में शिक्षक मुकेश सिंह और उनकी पत्नी विनीता के शव मिला है. दोनों की धारदार हथियार से हत्या हुई है.

Teacher couple brutally murdered
सुल्तानपुर में शिक्षक दंपति की निर्मम हत्या. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 11:05 AM IST

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Updated : September 29, 2026 at 12:17 PM IST

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सुल्तानपुर: कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुंभी डाडिया गांव में मंगलवार को शिक्षक दंपति की हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया. इस बीच डीआईजी सोमेन बर्मा ने घटना स्थल का मुआयना किया है.

निजी विद्यालय के परिसर में शिक्षक मुकेश सिंह और उनकी पत्नी विनीता के शव मिलने की सूचना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई. प्रारंभिक जानकारी में दोनों की धारदार हथियार से हत्या किए जाने की बात सामने आई है.

Teacher couple brutally murdered
डीआईजी सोमेन बर्मा ने घटना स्थल का मुआयना किया है. (ईटीवी भारत)

बताया जा रहा है कि मुकेश सिंह सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और उन्हें शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पर भी जाना जाता था. उनकी पत्नी विनीता निजी स्कूल चलाती थीं, जिनकी भी घटना में मौत हो गई. एक साथ शिक्षक दंपति की हत्या की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.

सुल्तानपुर में शिक्षक दंपति की निर्मम हत्या, विद्यालय परिसर में मिले शव. (ईटीवी भारत)

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही कादीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू कर दी, पुलिस ने विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने शुरू किए.

हत्या किन परिस्थितियों में और किस वज़ह से हुई, इसे लेकर पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है.

Teacher couple brutally murdered
सुल्तानपुर में शिक्षक दंपति की निर्मम हत्या. (फ़ाइल फ़ोटो मृतक शिक्षक दंपति)

दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. थानाध्यक्ष कादीपुर दीपेन्द्र विक्रम का कहना है की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के समय और चोटों की स्थिति को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है.

हत्या की वज़ह और हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

शिक्षक दंपति की हत्या के पीछे क्या वज़ह रही और वारदात में कौन लोग शामिल हैं, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों, प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य संभावित साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है. घटना के बाद गांव में तनाव और दहशत का माहौल है.

Teacher couple brutally murdered
सुल्तानपुर में शिक्षक दंपति की निर्मम हत्या को लेकर पहुंची पुलिस. (ईटीवी भारत)

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और एसओजी सहित अन्य टीमो का गठन कर दिया गया है. मौके पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के संबंध में पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही हत्या की पूरी कहानी सामने आने की उम्मीद है.

हत्या मामले में घटनास्थल पहुंचे डीआईजी

कादीपुर डबल मर्डर कांड को लेकर डीआईजी अयोध्या मंडल ने पहुंच कर मौके का जायजा लिया. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) सोमेन बर्मा, अयोध्या मंडल भी घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया.

उन्होंने पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर व अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

गौरतलब है कि आज सुबह विनीता सिंह और उनके पति मुकेश सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. मामले में फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है और कई टीमें गठित कर जांच की जा रही है.

Last Updated : September 29, 2026 at 12:17 PM IST

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