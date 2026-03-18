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रेपिस्ट शिक्षक को 20 साल की जेल, नाबालिग छात्रा से किया था दुष्कर्म, 18 दिन में दो मामलों में सजा

देहरादून: अपर जिला एवं सेंशन जज देहरादून रजनी शुक्ला की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म मामले में आरोपी शिक्षक को दोषी माना है. कोर्ट ने दोषी शिक्षक को 20 साल के सक्षम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यदि दोषी जुर्माने का भुगतान नहीं करता है तो उसको अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई जाएगी. अदालत ने दोषी शिक्षक को 18 दिन के भीतर पॉक्सो के दूसरे मामले में दंडित किया.

जानकारी के अनुसार यह घटना साल 2019 से 2021 के बीच की है. मेघालय निवासी पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 13 वर्षीय बेटी देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में स्थित स्कूल में पढ़ाई करती है. स्कूल के संचालक जनार्धन बिंजोला है. इसके साथ ही एक महिला भी यहां काम करती थी.

पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि संस्थान का अपना खुद का हॉस्टल था, जिसमें उनकी बेटी रहती थी. बेटी के साथ जनार्धन बिंजोला ने कई बार दुष्कर्म किया. यह बात बेटी ने तब बताई जब डेढ़ साल बाद 23 जुलाई 2021 को एक अन्य पीड़िता ने संस्थान के संचालक जनार्धन बिंजोला पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई थी.

यह घटना सामने आने के बाद उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है तो उसने पूरी आप बीती बताई. बेटी ने अपनी मां को बताया कि वह सभी जनार्धन बिंजोला को पापा कहकर पुकारते थे. उसने एक दिन कहा कि सिर में दर्द हो रहा है. ऐसे में वह उसके कमरे में सो गए. उसकी बातों में आकर वह उसके साथ सो गई और रात को उसने गलत हरकत करते हुए दुष्कर्म किया.