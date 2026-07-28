शर्मनाक! कोचिंग पढ़ा रहे शिक्षक ने 9वीं की छात्रा से किया दुष्कर्म; ब्लैकमेल कर घर से चोरी कराए गहने और कैश, गिरफ्तार
पीड़िता के मां की तहरीर पर पुलिस ने बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 9:01 PM IST
लखनऊ : राजधानी में राजाजीपुरम स्थित निखिल क्लासेस कोचिंग के शिक्षक विवेक तिवारी पर 14 वर्षीय छात्रा से एक साल तक दुष्कर्म करने, अश्लील चैटिंग और ब्लैकमेल कर घर से नकदी और अंगूठी चोरी कराने का आरोप लगा है. पीड़िता के मां की तहरीर पर तालकटोरा पुलिस ने बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है.
पीड़िता की मां ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि उनकी 14 वर्षीय बेटी कक्षा-9 की छात्रा है और राजाजीपुरम स्थित निखिल क्लासेस कोचिंग में पढ़ती है. कोचिंग का शिक्षक विवेक तिवारी पिछले करीब एक साल से बच्ची को डरा-धमकाकर और बहला-फुसलाकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म व अन्य अश्लील कृत्य कर रहा था. पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि आरोपी शिक्षक सोशल मीडिया के जरिए छात्रा से अश्लील बातें करता था. ब्लैकमेलिंग और दबाव के चलते आरोपी के कहने पर पीड़िता ने अपने ही घर से नकदी और सोने की एक अंगूठी चोरी करके शिक्षक को दे दी थी.
पीड़िता के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि शिकायत दर्ज कराने पर आरोपी शिक्षक ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी. फिलहाल शिकायत मिलते ही तालकटोरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और आरोपी शिक्षक विवेक तिवारी उम्र करीब 30 वर्ष निवासी- 55/69 श्रम विहार नगर, मवइया को मवइया स्थित उसके आवास से हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है.
डीसीपी वेस्ट कमलेश दीक्षित ने बताया प्रकरण की विवेचना पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और साक्ष्य-आधारित ढंग से की जा रही है. पीड़िता के बयानों, मेडिकल परीक्षण और वैज्ञानिक साक्ष्यों को विवेचना में शामिल किया जा रहा है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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