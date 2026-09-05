बूंदी में 15 लाख ठगी मामला: पुलिस ने हैदराबाद से महिला को किया गिरफ्तार
एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने कहा-अनजान को पैन, आधार, बैंक पासबुक, एटीएम, सिम कार्ड जैसे निजी दस्तावेज न दें. दुरुपयोग पर कानूनी कार्रवाई होगी.
Published : September 5, 2026 at 8:03 PM IST
बूंदी: साइबर पुलिस थाना बूंदी ने साइबर शील्ड अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 15 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में 8 महीने से फरार चल रही महिला आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान कोडीपल्ली ज्योति पत्नी कोडीपल्ली राजेश के रूप में हुई है. एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी महिला तकनीकी निगरानी से ट्रेस हुई. टीम ने हैदराबाद पहुंचकर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया.
अध्यापक से साइबर ठगी: साइबर थाना प्रभारी किरदार अहमद ने बताया- कुछ माह पूर्व तलवास क्षेत्र में एक अध्यापक से साइबर ठगी की बड़ी वारदात हुई थी. इस वारदात के बाद म्यूल खाता धारक महिला के खाते में करीब साढ़े 4 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था. घटना के बाद से महिला को पुलिस ने कई बार नोटिस जारी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया. पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा के निर्देश पर बूंदी से पुलिस टीम तेलंगाना पहुंची और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर बूंदी लाई. महिला को न्यायालय में पेश किया गया.
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आगे भी जारी रहेगा अभियान: जिला पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा के निर्देशन में वांछित साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चंपावत और अदिति चौधरी के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी किरदार अहमद के नेतृत्व में टीम गठित की गई. टीम ने तकनीकी सूचनाओं के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की. पुलिस का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा.
निजी दस्तावेज अनजान को न दें: साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने आमजन से अपील की है. एसपी ने कहा- किसी भी अनजान व्यक्ति को पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड सहित निजी एवं संवेदनशील दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराएं. इनका दुरुपयोग साइबर अपराध में किया जा सकता है. ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति भी कानूनी कार्रवाई की जद में आ सकता है. किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर शिकायत दर्ज करे.
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