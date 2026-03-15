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BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन में देरी पर उबाल, 18 मार्च को सड़कों पर उतरेंगे शिक्षक अभ्यर्थी

टीआरई-4 नोटिफिकेशन में देरी से शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है. सरकार को 17 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

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शिक्षक अभ्यर्थियों की सरकार को चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 15, 2026 at 6:11 PM IST

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पटना: बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली यानी टीआरई-4 का लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का सब्र अब जवाब देने लगा है. रविवार को बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पटना के वीर चंद पटेल पथ पर एकजुट हुए और बिहार लोक सेवा आयोग से जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की. छात्रों ने आयोग को 17 मार्च की देर रात तक का अल्टीमेटम दिया है. अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर इस दिन तक टीआरई-4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो 18 मार्च को पटना की सड़कों पर छात्रों का महाआंदोलन होगा.

दो वर्षों से वैकेंसी का इंतजार: आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता दिलीप ने कहा कि पिछले दो वर्षों से अभ्यर्थी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है. ऐसे में हजारों छात्रों का धैर्य टूटने लगा है और वे अब आंदोलन के रास्ते पर जाने को मजबूर हो रहे हैं. छात्र नेता दिलीप ने कहा कि 16 फरवरी को जब उन्होंने आंदोलन का आह्वान किया था, उससे ठीक पहले सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि चौथे चरण की शिक्षक बहाली के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है.

टीआरई-4 नोटिफिकेशन में देरी पर उबाल (ETV Bharat)

नोटिफिकेशन जारी करने में देरी से नाराजगी: दिलीप ने कहा कि शिक्षा मंत्री की ओर से भी यह कहा गया था कि जिलेवार रिक्तियों की सूची आयोग को भेज दी गई है और जल्द ही आयोग इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगा. उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से भी संकेत दिया गया था कि सितंबर महीने में टीआरई-4 की परीक्षा आयोजित की जा सकती है और उससे पहले मार्च महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा.

"होली के बाद नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक आयोग की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है. इसी वजह से अभ्यर्थियों के बीच नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है. 17 मार्च तक इंतजार करेंगे और 18 मार्च को हमलोग सड़कों पर उतरेंगे."- दिलीप कुमार, छात्र नेता

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छात्र नेता दिलीप कुमार (ETV Bharat)

सीएम के निर्देश के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं: दिलीप ने आरोप लगाया कि जब सरकार की ओर से वैकेंसी की अधियाचना आयोग को भेज दी गई है तो फिर नोटिफिकेशन जारी करने में आखिर देरी किस बात की हो रही है. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारी सरकार के निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि धूमिल करना चाह रहे हैं.

दिलीप ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से युवाओं को रोजगार से जोड़ने और शिक्षकों के खाली पदों को भरने की बात करते रहे हैं. अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान भी मुख्यमंत्री ने कई बार चौथे चरण की शिक्षक बहाली का जिक्र किया था. ऐसे में छात्रों को उम्मीद थी कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

18 मार्च को पटना कॉलेज से महाआंदोलन: दिलीप ने कहा कि अगर 17 मार्च तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो 18 मार्च को बड़ा आंदोलन किया जाएगा. आंदोलन की शुरुआत पटना कॉलेज परिसर से होगी. वहां से छात्र जुलूस के रूप में भिखना पहाड़ी, गांधी मैदान और बेली रोड होते हुए बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय तक पहुंचेंगे. आंदोलन में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे. इस बार जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि लंबे समय से इंतजार के बाद अब छात्रों के पास आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.

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शिक्षक अभ्यर्थियों ने दिया 17 मार्च तक का अल्टीमेटम (ETV Bharat)

बिना वैकेंसी कैसे मिलेगा डोमिसाइल नीति का लाभ?: शिक्षक अभ्यर्थी नेहा परवीन ने कहा कि वह पिछले दो वर्षों से चौथे चरण की शिक्षक बहाली का इंतजार कर रही है. उन्होंने कहा कि इस भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण और डोमिसाइल नीति लागू होने की बात कही गई है, जिससे बिहार की बेटियों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकते हैं. लेकिन जब तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक इन नीतियों का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा.

"मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बेटियों की शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इसके बावजूद शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं होना निराशाजनक है. शिक्षा मंत्री की बातों पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया है. शिक्षा मंत्री की ओर से बार-बार कहा जाता है कि शीघ्र ही टीआरई 4 बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन दो वर्षों से शिक्षा मंत्री का शीघ्र आ हीं नहीं रहा है."- नेहा परवीन, शिक्षक अभ्यर्थी

टूट रहा पढ़ाई का मनोबल?: वहीं अभ्यर्थी शंकर कुमार ने कहा कि वह पिछले दो वर्षों से टीआरई-4 का इंतजार कर रहे हैं और रोजाना लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई करते हैं. उन्होंने कहा कि लगातार देरी होने से छात्रों का मनोबल टूट रहा है. बेरोजगारी की समस्या पहले से ही गंभीर है और ऐसे में शिक्षक बहाली में देरी युवाओं की परेशानियों को और बढ़ा रही है. सीएम नीतीश कुमार कई महीनों से चौथे चरण में बड़ी संख्या में शिक्षक बहाली की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है.

"अब छात्रों को केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए. इसी मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी 18 मार्च को पटना की सड़कों पर उतरेंगे और तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक टीआरई-4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता."- शंकर कुमार, शिक्षक अभ्यर्थी

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