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पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, TRE 4 विज्ञापन में देरी से नाराज छात्र

अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहा आयोग : हिरासत में जाने से पहले छात्र नेता दिलीप ने कहा कि बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली (TRE-4) को लेकर इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों का धैर्य अब टूट गया है. दो वर्षों से अधिक समय से भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं. पहले चौथे चरण की वैकेंसी के नाम पर शिक्षा विभाग ने लंबे समय तक गुमराह किया. बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक ने कहा था कि 25 अप्रैल तक नोटिफिकेशन आ जाएगा. लेकिन यह डेडलाइन बीत चुका है.

छात्र नेता हिरासत में लिए गए: जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी पटना साइंस कॉलेज होते हुए जेपी गोलंबर पहुंच गए. यहां से बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया. इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता दिलीप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया.

46, 882 पदों पर भर्ती होना है: गौरतलब है कि बिहार में टीआरई-4 में 46, 882 पदों पर भर्ती होना है. माध्यमिक स्कूलों में 9,082, उच्च माध्यमिक में 16,774 प्राथमिक में 10, 778 और मध्य विद्यालय में 8, 583 समेत अन्य विभागों में बहाली होना है. इसको लेकर 22 से 27 सितंबर तक परीक्षा होने की संभावना है. अभ्यर्थियों का आरोप है कि अभी तक आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी नहीं किया गया.

पटना: राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया गया. इस कार्रवाई में कई अभ्यर्थी घायल हो गए हैं. अभ्यर्थी TRE 4 के विज्ञापन में देरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने लाठी चलायी. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिहार लोक सेवा आयोग 13 लाख अभ्यर्थियों को गुमराह करने का काम कर रहा है.

पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

"बीपीएससी अपनी नाकामी छुपाने के लिए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है. एक तरफ एईडीओ की परीक्षा हुई तो उसमें भी खूब धांधली हुई. परीक्षा को रद्द करना पड़ा. आयोग ने परीक्षा रद्द करने वक्त यह कहा कि निष्पक्षता के लिए परीक्षा रद्द की जा रही है, लेकिन यह स्वीकार नहीं कर रहा है कि उसके ही लोग धांधली कर रहे हैं." -दिलीप कुमार, छात्र नेता

दो वर्षों से भर्ती प्रक्रिया लंबित: दिलीप कुमार ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग के पिछले परीक्षा कैलेंडर में 24 अगस्त 2025 को चौथे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा आयोजित करने का जिक्र किया गया था. हालांकि यह परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी. इसके बाद नए परीक्षा कैलेंडर में सितंबर में परीक्षा आयोजित करने की बात कही गई है. 8 मई हो गया और कोई उम्मीद नहीं दिख रही की कब परीक्षा का आयोजन होगा. दो वर्षों से भर्ती प्रक्रिया लंबित है.

घर लौटने को मजबूर अभ्यर्थी: शिक्षक अभ्यर्थी अभिषेक ने कहा कि पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उनके जैसे अभ्यर्थियों के लिए स्थिति दिन-प्रतिदिन कठिन होती जा रही है. किराया, कोचिंग, भोजन और अन्य खर्चों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. कई अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके माता-पिता अब लंबे समय तक तैयारी का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं हैं. आर्थिक दबाव के कारण कई छात्र-छात्राएं तैयारी छोड़कर घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं.

पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

शिक्षा मंत्री दिया आश्वासन: अभ्यर्थियों के आंदोलन पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि आज वह पदभार ग्रहण कर रहे हैं. अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, उनके पूर्व का निर्धारित कार्यक्रम रहा होगा. वह आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से अपील करेंगे कि उनके प्रतिनिधिमंडल उनके पास मिलने आएं. वह संवाद से हर विवाद का समाधान निकालने पर विश्वास करते हैं. वह खुद एक शिक्षक भी रहे हैं, इसलिए छात्रों की समस्याओं को समझ सकते हैं. कहा कि तुरंत समाधान होगा.

"कोई बहाली नहीं फंसेगी. TRE 4 की बहाली को लेकर जल्द बैठक होगी. जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा. एक सप्ताह के अंदर समाधान निकाल लिया जाएगा. किसी की मनमानी नहीं चलेगी." -मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

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