ETV Bharat / state

TRE-4 के नोटिफिकेशन को शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को 31 मार्च तक का दिया अल्टीमेटम, उग्र आंदोलन की चेतावनी

''सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द चौथे चरण की शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ताकि लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिल सके. सरकार एक तरफ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देती है, लेकिन दूसरी तरफ बेटियों को अपने हक और नौकरी के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है.'' - बबली कुमारी, शिक्षक अभ्यर्थी

माता-पिता को समझा रही : बबली कुमारी ने कहा कि वह अपने माता-पिता को समझाने की कोशिश करती हैं कि उन्हें थोड़ा और समय दिया जाए, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है और वह लगातार अभ्यास कर रही हैं. अगर इसी समय घर लौटना पड़ा तो पढ़ाई की लय टूट जाएगी.

महिला अभ्यर्थियों की अलग व्यथा : इस बीच महिला अभ्यर्थियों ने भी अपनी परेशानी सामने रखी है. सहरसा जिले की रहने वाली शिक्षक अभ्यर्थी बबली कुमारी ने बताया कि वह पटना के बाजार समिति इलाके में हॉस्टल में रहकर पिछले दो वर्षों से TRE-4 का इंतजार कर रही हैं. उन्होंने कहा कि अब उनके माता-पिता भी आर्थिक दबाव के कारण उन्हें घर लौट आने के लिए कह रहे हैं. परिवार का कहना है कि अगर भर्ती ही नहीं आ रही है तो तैयारी जारी रखना मुश्किल है.

अभ्यर्थियों पर परिवार का बढ़ रहा दबाव : पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए स्थिति दिन-प्रतिदिन कठिन होती जा रही है. किराया, कोचिंग, भोजन और अन्य खर्चों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. कई अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके माता-पिता अब लंबे समय तक तैयारी का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं हैं. आर्थिक दबाव के कारण कई छात्र-छात्राएं तैयारी छोड़कर घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार यदि जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित होगा.

पटना : बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली (TRE-4) को लेकर इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों का धैर्य अब टूटने लगा है. दो वर्षों से अधिक समय से भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि 31 मार्च तक नोटिफिकेशन जारी किया जाए. यदि तय समय तक अधिसूचना जारी नहीं होती है तो राज्यभर के अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे.

'शिक्षा मंत्री का सभी दावा झूठा निकला' : शनिवार को पटना में छात्र नेता दिलीप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया था कि चौथे चरण की शिक्षक बहाली का रिजल्ट नवंबर तक आ जाएगा और परीक्षा जल्द आयोजित की जाएगी. लेकिन आज तक न तो नोटिफिकेशन जारी हुआ और न ही परीक्षा की कोई स्पष्ट तारीख सामने आई है.

''सरकार की ओर से बार-बार तारीखें घोषित की गईं, लेकिन हर बार वह समय सीमा फेल साबित हुईं. बिहार लोक सेवा आयोग के पिछले परीक्षा कैलेंडर में 24 अगस्त 2025 को चौथे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा आयोजित करने का जिक्र किया गया था. हालांकि यह परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी. इसके बाद नए परीक्षा कैलेंडर में सितंबर में परीक्षा आयोजित करने की बात कही गई है. अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले दो वर्षों से भर्ती प्रक्रिया लंबित है, इसलिए अब उन्हें इन घोषणाओं पर भरोसा नहीं रहा है.''- दिलीप, छात्र नेता

छात्र नेता दिलीप (ETV Bharat)

सीएम ने 16 जुलाई को वैकेंसी की घोषणा की थी : छात्र नेता दिलीप ने यह भी कहा कि पिछले वर्ष 16 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चौथे चरण की शिक्षक बहाली जल्द लाने की बात कही थी. उस समय लाखों पदों पर भर्ती होने की संभावना जताई गई थी. लेकिन इसके बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. इसी वर्ष की शुरुआत में शिक्षा मंत्री ने जनवरी के अंत तक नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही थी. वह समय सीमा भी बीत गई, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई.

''शिक्षा विभाग की ओर से बाद में यह जानकारी दी गई कि चौथे चरण की शिक्षक बहाली के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है और मार्च के शुरुआती दिनों में वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. लेकिन मार्च का महीना समाप्त होने को है और अब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है. इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी और असंतोष लगातार बढ़ रहा है.''- दिलीप, छात्र नेता

18 मार्च को हुआ था आंदोलन : छात्र नेता दिलीप ने बताया कि 18 मार्च को अभ्यर्थियों ने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन भी किया था. इसके बाद प्रशासन की पहल पर अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल को बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक और सचिव से मिलने का अवसर दिया गया. वहां आयोग की ओर से बताया गया कि सरकार ने जो अधियाचना पहले भेजी थी, उसे वापस ले लिया गया है. आयोग के अधिकारियों ने यह भी कहा कि जब नई अधियाचना प्राप्त होगी, उसके बाद वैकेंसी के अनुसार सॉफ्टवेयर और आवेदन पोर्टल तैयार करने में लगभग पांच दिन का समय लगेगा और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जा सकेगा.

''अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि 20 मार्च तक नई अधियाचना आयोग को मिल जाएगी. लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है. यही कारण है कि अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब देने लगा है. 31 मार्च को बेगूसराय में राज्यभर के शिक्षक अभ्यर्थियों की एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक में आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी. यदि 31 मार्च तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो अप्रैल महीने में पटना की सड़कों पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा और तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलता.''- दिलीप, छात्र नेता

ये भी पढ़ें :-

टूट गया शिक्षक अभ्यर्थियों के सब्र का बांध! TRE-4 के नोटिफिकेशन की मांग को लेकर सड़क पर उतरे छात्र

मार्च में आएगा TRE-4 का नोटिफिकेशन, जानें कब होगी परीक्षा और कब आएगा रिजल्ट